700 هزار متقاضی مسکن مهر در کشور زمین دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عبدالمجید غریب رضا صبح امروز در جمع خبرنگاران در بیرجند، با اشاره به اینکه تا کنون ساخت 41 هزار واحد مسکونی مهر در کشور آغاز شده، اظهارداشت: از ابتدای ثبت مسکن مهر در کشور تا کنون بیش از سه میلیون و 153هزار نفر در کشور ثبت نام اینترینتی کرده ‌اند.

وی واجدین شرایط مسکن مهر را در بررسیهای انجام شده تا کنون یک میلیون نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد در چهار هزار و 922 تعاونی جدید و چهار هزار و 941 تعاونی موجود ساماندهی شده اند.

غریب رضا بیشترین متقاضیان مسکن مهر در بین استانهای کشور را مربوط به استان تهران با 621 هزار و 919 نفر دانست و خاطرنشان کرد: خراسان شمالی با 18هزار و 418 نفر کمترین تعداد ثبت ‌نام کنندگان را داشته است.

وی متقاضیان مسکن مهر در خراسان جنوبی را 35 هزار نفر اعلام کرد و تصریح کرد: در خراسان جنوبی 17 هزار و 487 نفر به مسکن و شهرسازی معرفی شده اند که از این تعداد هشت هزار و 962 نفر زمین دریافت کرده اند.

معاون طرح و برنامه وزیر تعاون با اشاره به ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی دیگر برای متقاضیان در سال 87 یادآور شد: تا پایان سال جاری 5/1 میلیون واحد برای تشکیل تعاونیهای مهر در کشور ساماندهی می شوند و واگذاری زمین و آماده سازی آن انجام ولی ساخت این واحد ها در سال 87 محقق می شود.

غریب رضا ازتحقق 70 درصدی اهداف تعاون در ایجاد 800 هزار فرصت شغلی طی سالهای 85 و 86 در کشور خبر داد و گفت: در این راستا ازمحل اعتبارات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده، اعتبارات صندوق تعاون و اعتبارات وزارت تعاون 50 هزارمیلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان اعطا شده است.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی کشور، توسط وزارت تعاون حدود 40 تفاهم ‌نامه با دستگاههای اجرایی در کشور مبادله شده که 27 تفاهم ‌نامه در دولت‌ های گذشته و 13 تفاهم‌ نامه‌ در دولت نهم مبادله شده است.

غریب رضا در پایان با بیان اینکه 50 درصد مبادله تفاهم‌ نامه‌ ها در دولت نهم بوده است، یادآور شد: تا پایان سال جاری نیز هشت تفاهم نامه دیگر با دستگاه های اجرایی مبادله می شود.