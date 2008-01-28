سران عرب از مردم غزه دفاع کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این بیانه آمده است: جبهه پیروان خط امام و رهبری استان قم همگام با ملت بزرگ و انقلابی ایران ضمن حمایت بی‌دریغ و همه جانبه از مقاومت در سرزمینهای اشغالی لبنان، عراق، افغانستان و... کشتار و محاصره مردم مجاهد و نستوه در گوشه گوشه کشور فلسطین به خصوص نوار غزه را به شدت محکوم می‌نماید و از سران کشورهای اسلامی می‌خواهد با دست کشیدن از خوش رقصی با حامیان جنایتکار جنگی و به جای اهدای جوایز میلیاردی به رییس جمهور روسیاه آمریکا این ام الفساد قرن، فریاد استغاثه مسلمانان مظلوم و محاصر شده غزه را پاسخ بدهند.



این بیانیه می‌افزاید: به نظر می‌رسد دشمنان اسلام که همچنان در حالت سردرگمی از ضربات سهمگین حزب ا... لبنان به سر می‌برند و ترکش‌های آن آزارشان می‌دهد و از ایجاد جو ترور، ارعاب و دخالت‌های طولانی به قصد اعمال نفوذ در حاکمیت لبنان طرفی نبسته‌اند، این بار می‌خواهند با تکرار فجایع در غزه اولا شکست‌های مفتضحانه خود را جبران نمایند و ثانیا با انحراف اذهان عمومی به ویژه جهان اسلام شاید بتوانند اهداف شوم خود را در لبنان عملی سازند، هر چند شکیبایی و مقاومت ملت شجاع فلسطین و اتحاد مسلمانان، نقشه‌های شوم آنان را بر آب خواهد کرد.

