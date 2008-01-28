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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

85 طرح خدماتی و عمرانی در ایام دهه فجر در بوکان به بهره برداری می رسد

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار بوکان گفت: همزمان با ایام دهه فجر امسال، 85 طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی در این شهرستان مورد بهره برداری قرار می گیرند.

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوکان اظهار داشت: برای اجرای 74 طرح از این طرحها که شامل طرح گازرسانی، مخابراتی، راه، مدرسه سازی وعمران شهری و روستایی است، 48 میلیارد و 490 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی در ادامه از آماده شدن 11 طرح تولیدی و صنعتی برای افتتاح در دهه فجر خبر داد و یادآور شد: طرحهای تولیدی گاو شیری، چاپخانه، جایگاه فروش مواد سوختی و سیلوی گندم این طرحها را شامل می شود که برای اجرای آنها 62 میلیارد و 957 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

عباسی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرحها، برای 107 نفر زمنیه اشتغال فراهم می شود.

کد مطلب 628422

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