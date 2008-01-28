زمان تجلیل از مولفان و مترجمان فعال نشر دانشگاه تهران اعلام شد

مهدی جهرمی دبیر همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این همایش از ساعت 16 الی 18 روز سه شنبه هفتم اسفند در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود.

وی با اشاره به احتمال افزوده شدن 70 تا 80 نفر دیگر به فهرست 88 نفره نویسندگان، مترجمان و اساتیدی که در این همایش از آنها تجلیل می شود، افزود: اضافه شدن این نفرات به نظر ریاست دانشگاه تهران بستگی دارد که امیدواریم تا چند روز آینده این افراد هم مشخص و اسامی آنها به ما اعلام شود.

این مراسم قرار بود همزمان با 61 سالگی انتشارات دانشگاه تهران به عنوان کهن ترین ناشر دانشگاهی و از قدیمی ترین انتشاراتی های کشور برگزار شود که به دلیل وضعیت نامساعد جوی در اواسط دی ماه و در پی آن تعطیلی برخی مراکز آموزشی و دولتی، به زمان دیگری موکول شد.

در همایش "تقدیر از مولفان و مترجمان دانشگاه تهران" از 88 مولف و مترجم فعال دانش آموخته این دانشگاه و یا شاغل در آن - از جمله 35 برنده کتاب سال - تقدیر می شود.

بر اساس اعلام، سخنرانی دکتر عمید زنجانی (رئیس دانشگاه تهران)، علی اکبر موسوی موحد معاون پژوهشی دانشگاه، رئیس سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه تهران و اجرای موسیقی توسط چند گروه از دیگر برنامه های همایش است.