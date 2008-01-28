  1. هنر
  2. سایر
۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

/ اختصاصی مهر /

زمان تجلیل از مولفان و مترجمان فعال نشر دانشگاه تهران اعلام شد

زمان تجلیل از مولفان و مترجمان فعال نشر دانشگاه تهران اعلام شد

زمان برپایی همایش "تقدیر از مولفان و مترجمان دانشگاه تهران" که قرار است در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شود اعلام شد.

مهدی جهرمی دبیر همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این همایش از ساعت 16 الی 18 روز سه شنبه هفتم اسفند در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود.

وی با اشاره به احتمال افزوده شدن 70 تا 80 نفر دیگر به فهرست 88 نفره نویسندگان، مترجمان و اساتیدی که در این همایش از آنها تجلیل می شود، افزود: اضافه شدن این نفرات به نظر ریاست دانشگاه تهران بستگی دارد که امیدواریم تا چند روز آینده این افراد هم مشخص و اسامی آنها به ما اعلام شود.

این مراسم قرار بود همزمان با 61 سالگی انتشارات دانشگاه تهران به عنوان کهن ترین ناشر دانشگاهی و از قدیمی ترین انتشاراتی های کشور برگزار شود که به دلیل وضعیت نامساعد جوی در اواسط دی ماه و در پی آن تعطیلی برخی مراکز آموزشی و دولتی، به زمان دیگری موکول شد.

در همایش "تقدیر از مولفان و مترجمان دانشگاه تهران" از 88 مولف و مترجم فعال دانش آموخته این دانشگاه و یا شاغل در آن - از جمله 35 برنده کتاب سال - تقدیر می شود.

بر اساس اعلام، سخنرانی دکتر عمید زنجانی (رئیس دانشگاه تهران)، علی اکبر موسوی موحد معاون پژوهشی دانشگاه، رئیس سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه تهران و اجرای موسیقی توسط چند گروه از دیگر برنامه های همایش است.

کد مطلب 628424

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها