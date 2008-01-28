ارائه نسخه دست نویس انجیل توسط روبات

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات طی مدت 7 ماه گذشته و به صورت شبانه روزی انجیل یاد شده را به صورت خط پیوسته دست نویسی کرده است.

این پروژه بخشی از برنامه مرکز هنر و رسانه کارلسروهه آلمان است که از بودجه دولتی این کشور برای ارایه ایده های جدید هنری استفاده می کند.

این روبات که Bios نام دارد، نوشتن انجیل را از ماه ژوئن آغاز کرده و آن را بر روی توپ کاغذی به طول 900 متر پیاده کرده است.

این روبات به بازوی روباتیکی مجهز است که با استفاده از الگوهای مربوط به 66 انجیل بارگذاری شده در حافظه اش حروف و عبارات مختلف را با استفاده از خودنویس بر روی کاغذ نوشته است.

بر اساس گزارش سایت "سیفی"، این روبات با استفاده از 700 میلی لیتر جوهر بالغ بر 5/3 میلیون حرف را بر روی کاغذ پیاده کرده تا انجیل را به زبان آلمانی بنویسد.