دکتر محمد جواد نیک فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان های بیمه گر به جای پرداخت 70 درصد هزینه های سرپایی فقط نسبت به پرداخت 50 درصد اقدام می کنند و از سوی دیگر هزینه های خدمات بستری را نیز به صورت کامل پرداخت نمی کنند بنابراین باید گفت به نوعی سازمان های بیمه گر قانون گریز هستند.

وی تصریح کرد: هدف از تشکیل سازمان های بیمه گر و آنچه که در قانون در ارتباط با میزان هزینه ها مورد تاکید قرار گرفته این بوده که فشاری از دوش مردم در ارتباط با هزینه های درمان کاسته شود که عملا چنین امری تا کنون محقق نشده است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی ، با انتقاد از عملکرد سازمان های بیمه گر در نحوه ارائه خدمات به بیمه شدگان گفت: مسئولان سازمان های بیمه گر مرتب از کمبود بودجه ابراز گله مندی می کنند در حالی که با اعتبارات در اختیار نیز می توانند نسبت به ارائه خدمات مطلوب تر به مردم اقدام کنند.

نیک فر، به ارائه زمان های طولانی برای ویزیت بیماران و اعمال جراحی در بیمارستانهای دولتی و طرف قرار داد با سازمان های بیمه گر اشاره کرد و افزود: مسئولان سازمان های بیمه گر مدعی هستند که در بیمارستانهای طرف قرارداد و ملکی ، خدمات به نحو مطلوب به بیمه شدگان ارائه می شود که این امر ادعایی بیش نیست و مردم باید برای دریافت خدمات درمانی محدود نیز مدتها پشت نوبت باشند.