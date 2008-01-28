افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: با ایجاد 16 رشته جدید در مقطع کاردانی و 9 رشته جدید در رشته کارشناسی در سال تحصیلی 87 -86 تعداد دو هزار و 500 دانشجو به تعداد دانشجویان این دانشگاه افزوده می شود.
کاظم بدوبا بیان اینکه ۲۳کد رشته جدید به رشتههای ترمی موجود این دانشگاه افزوده شد،رشته های مدیریت امور فرهنگی، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری، بهداشت مواد غذایی، پرورش گاو و گاومیش ، تکثیر آبزیان، کتابداری و اطلاع رسانی، صنایع دستی و مرمت و احیا بناهای تاریخی را در مقطع کارشناسی و رشته های حقوق قضایی، شهرسازی، معماری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، خدمات جهانگردی، نقاشی، مدیریت بازرگانی و حسابداری دولتی و مالیاتی را از رشته های جدید مقطع کاردانی ترم واحدی این دانشگاه در سال تحصیلی آینده عنوان کرد.
وی با بیان اینکه با شروع ثبت نام دانشجوی ترمی، این دانشگاه در ۲۹رشته کاردانی و ۱۴رشته کارشناسی ناپیوسته در مراکز وابسته اقدام به پذیرش دانشجو میکند، اضافه کرد: از این رشتهها ۱۴رشته کاردانی و ۹رشته کارشناسی ناپیوسته، برای اولین بار در این استان ایجاد شدهاند.
وی، ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید این مراکز را دو هزار و ۳۰۰نفر اعلام کرد و گفت: علاوه بر سیستم ترمی امسال در دو نوبت نیز دانشگاه جامع علمی و کاربردی آذربایجان غربی به صورت پودمانی دانشجو پذیرفته است.
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