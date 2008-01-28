بخشی از لایحه بودجه 87 مغایر با استقلال دانشگاههاست

دکتر غلامرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "دانشگاه صنعتی اصفهان مانند سایر دانشگاهها نسبت به توزیع بودجه تملک دارایی دانشگاه توسط استانداری انتقاد دارد."
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: "به هیچ وجه نمی توان توجیه کرد که چرا باید اعتبار تملک دارایی دانشگاهها به استانداری ها اختصاص یابد."
دکتر قربانی توزیع اعتبار تملک دارایی دانشگاهها توسط استانداریها را یک تخلف خواند و گفت: "این یک تخلف است که بخواهیم از اختیارات دانشگاهها کاهش دهیم."
وی با ابراز مخالفت نسبت به تصمیمی که در خصوص اعتبار تملک دارایی دانشگاهها در لایحه بودجه 87 گرفته شده است، گفت: "تلاش می کنیم این قضیه بیش از این جلو نرود."
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان اعتبار تملک دارایی که برای این دانشگاه در نظر گرفته شده است را 2 میلیارد و 900 میلیون تومان خواند و افزود: "متاسفانه دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از کمترین بودجه های تملبک دارایی را دارد. بودجه تملک دارایی اکثر دانشگاهها بالغ بر 3 میلیارد تومان است."
غلامرضا قربانی افزود: "جای تاسف است که بودجه تملک دارایی برای دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از دانشگاه های مطرح کشور از بسیاری از دانشگاهها کمتر است."
نظر شما