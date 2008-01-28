110 هزار کارفرمای تهرانی در آستانه بیمه شدن قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر ، عادل علائی ضمن اعلام این مطلب گفت: بر اساس اطلاعات موجود در سطح استان تهران 139 اتحادیه فعالیت دارند و کارفرمایان تحت پوشش این اتحادیه ها بیش از 162 هزار نفر می باشند.

وی افزود: فعالیت کلیه اتحادیه ها در 2 بخش فعالیت تولیدی و توزیعی تقسیم می شود که 65 اتحادیه، فعالیت های تولیدی و 74 اتحادیه فعالیت توزیعی دارند.

مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ در خصوص تعداد کارفرمایان بیمه شده، اظهار داشت: از مجموعه 162 هزار کارفرما که فعالیت تولیدی و توزیعی دارند، 35 هزار نفر تحت پوشش حرف و مشاغل و 15 هزار نفر نیز از طریق ارسال لیست و بیمه اختیاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و این در حالی است که بیش از 110 هزار کارفرمای تهرانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی محرومند.

وی با اشاره به دستورالعمل مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم جهت بیمه کردن کار فرمایان کارگاه های صنفی ، گفت: کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی می توانند با ارائه مدرکی از قبیل (پروانه کسب صنفی معتبر، اجاره نامه رسمی یا شراکت نامه رسمی) مشمول استفاده از بیمه تامین اجتماعی شوند.

علائی تصریح کرد: کارفرمایانی که قبل از صدور این دستورالعمل از طریق ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری خود را بیمه کرده و در حال حاضر نیز بیمه پرداز می باشند، در صورتی که قرارداد منعقده لغو نشده باشد نیازی به انعقاد قرارداد مجدد ندارند و درج نام آنها در لیست حق بیمه کارگاه، به منزله استمرار قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تلقی می شود.

وی تاکید کرد: کلیه کارفرمایان کارگاه های صنفی می توانند نام خود را با کلیه مشخصات در ردیف 1 لیست پرداخت حق بیمه و تحت عنوان کارفرما درج کنند.

مدیر کل تامین اجتماعی تهران بزرگ در خصوص اجرای شرایط ویژه تحت پوشش قرار دادن کارفرمایان، گفت: با توجه به ساختار و ماهیت و نوع فعالیت طی مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی و موافقت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره به زودی شرایط و تسهیلات ویژه جهت تحت پوشش قرار گرفتن کارفرمایان اعلام می شود.