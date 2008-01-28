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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۳۷

7 میلیون روستایی و عشایر کشور تحت پوشش تعاونیهای سهام عدالت قرار می گیرند

7 میلیون روستایی و عشایر کشور تحت پوشش تعاونیهای سهام عدالت قرار می گیرند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون طرح و برنامه وزیر تعاون گفت: تا سه ماهه آینده، بیش از هفت میلیون نفر از عشایر و روستاییان کشور تحت پوشش شرکتهای تعاونی سهام عدالت قرار می گیرند.

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با بیان اینکه در حال حاضر 337 شرکت تعاونی سهام عدالت در کشور فعال هستند، بیان داشت: تاکنون پنج میلیون نفر عضو این شرکت ها شده اند که تا سه ماه آینده این رقم به 12 میلیون نفر افزایش می یابد.

وی با اشاره به پیشنهاد وزارت تعاون برای تشکیل شرکتهای تعاونی سهام عدالت در روستاها تصریح کرد: در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد، روستاییان نیز عضو شرکتهای تعاونی سهام عدالت موجود می شوند.

غریب رضا از تشکیل 15 هزار تعاونی در سطح کشور طی 9 ماهه سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: با تشکیل این تعاونیها 322 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده و 821 هزار نفرعضو این تعاونی ها شده اند.

معاون طرح و برنامه وزیر تعاون، صادرات غیر نفتی از طریق تعاونیها را در سال جاری حدود یک میلیارد و 700 میلیون دلار پیش بینی و تصریح کرد: از این میزان، طی 9 ماهه نخست سال جاری، 5/1 میلیارد دلار محقق شده و تا پایان سال نیز کل رقم پیش بینی شده، محقق خواهد شد.

غریب رضا با اشاره به اینکه خراسان جنوبی رتبه سوم تشکیل تعاونی را در کشور به خود اختصاص داده است، افزود: با توجه به امکانات موجود استان و به لحاظ فنی، کار ساخت واحدهای مسکونی تعاونی در خراسان جنوبی بسیار مثبت ارزیابی می شود.

کد مطلب 628456

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