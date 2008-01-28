آرای مسلمانها؛ برگ برنده انتخابات شهرداری فرانسه

ساخت مساجد باشکوه؛ وعده‌ای برای کسب آرای مسلمانان فرانسه



اسلام آنلاین گزارش داد: عیسی نهاری یکی از مقامهای انجمن اسلامی ژنویلر گفت: بیشتر نامزدها به این نکته پی برده اند که با وعده ساخت نیایشگاه های مناسب می‌توانند رأی مسلمانان را به دست آورند.

انتخابات شهرداری پاریس روزهای 9 و 16 مارس (19 و 26 اسفند ماه) برگزار می‌شوند.

این وعده ها از آنجا سرچشمه گرفته که داشتن مساجد مناسب به جای استفاده از ورزشگاه‌ها، پارکینگها، زیرزمین منازل یا فروشگاه‌ها به یکی از مهمترین دغدغه مسلمانان فرانسه تبدیل شده است.

رئیس شهرداری تراپس در حومه پاریس از نامزدهای اتحادیه جنبش مردم، متعهد شده مساجد شهر را تجهیز کند.

ستاد انتخاباتی فرنسیس دو پانافا برای انتخابات پاریس به عنوان بزرگترین بخش کشور تصویری بزرگ از مسلمانان را در حال اقامه نماز در یکی از خیابانهای پاریس نشان می‌دهد که روی آن نوشته است: فرانسه باید از اینکه شهروندان آداب دینی خود را در حاشیه انجام می دهند شرمگین باشد.

1700 مسجد در فرانسه وجود دارد اما از این تعداد تنها 400 مسجد برخوردار از امکانات و مجلل هستند تا بتوانند پاسخگوی جمعیت 6 میلیونی مسلمان فرانسه به عنوان بزرگترین جامعه اقلیت فرانسه بانشد.

در این میان حتی برخی از نامزدها اقدام به عملی کردن وعده های خود کرده اند.

کشورهای اسلامی نقش به سزایی در همبستگی مسلمانان اروپا دارند



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، دکتر کریم شیملان رئیس انجمن مسلمانان بلژیک با اشاره به اینکه کشورهای اسلامی سهم بسزایی در وحدت مسلمانان در کشورهای اروپایی دارند، اظهار داشت: امضای منشور مسلمانان اروپا از سوی 400 گروه اسلامی در بروکسل که از 10 ژانویه ( 20 دی) آغاز شد، به تصحیح صورت منفی اسلام و بهبود روابط میان مسلمانان و غیرمسلمانان در اروپا کمک می‌کند.

دکتر شیملان که مغربی‌الاصل است، به مشارکت مسلمانان جامعه بلژیک در راستای حفظ هویت اسلامی آنها اشاره و تصریح کرد: تنظیم دوره‌های آموزشی، سخنرانی و برگزاری کلاس برای اطلاع‌رسانی به جوانان نسبت به حقیقت اسلام و تشویق بر فعال‌سازی جامعه‌ای که در زندگی می‌کنند از مواردی هستند که مورد توجه قرار گرفتند.

وی با تأکید بر اینکه ترس از اسلام و تبعیض نژادی دو مشکل اصلی هستند که با آن مواجه هستیم، یاد آور شد: مسلمانان بلژیک نسبت به کشورهای دیگر اروپایی وضعیت بهتری دارند.

همایش "بررسی نقش و جایگاه زن در ادیان الهی" در اسپانیا برگزار می‌شود



همایش "بررسی نقش و جایگاه زن در ادیان الهی" از سوی رایزنی فرهنگی ایران، امروز دوشنبه 15 بهمن ماه در اسپانیا برگزار می شود.



سید احمد رضا خضری رایزن فرهنگی ایران ، دکتر منصور اسکودرو رئیس مجمع اسلامی اسپانیا ، پرفسور آملیا سانچیس ویدال استاد حقوق دانشگاه کردبا ، دکتر نادیه آندوخار استاد دانشگاه پاریس از جمله سخنرانهای این همایش معرفی شده اند .

در این همایش یکروزه جایگاه و نقشی که زنان مثبت و سازنده ادیان مختلف در طول تاریخ در جوامع خود داشته اند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

"زن مسلمان؛ سنت و مدرنیته" نیز عنوان همایشی است که به منظور پرداخت به جایگاه ارزشمند و سازنده زنان مسلمان در طول تاریخ، در فرانسه برگزار می شود .

مؤسسه دفاع از اسلام در هلند تأسیس ‌می‌شود



تا کنون شماری از نویسندگان، وکلا و حقوقدانان هلند با هدف توقف توهین به تعالیم دین مبین اسلام، برای عضویت در این مؤسسه اعلام‌ آمادگی‌ کرده‌اند.

در همین راستا، یکی از امامان مساجد هلند از مسلمانان سراسر جهان خواست با اقدام اینترنتی یوتیوب که گرت وایلدرز قصد دارد فیلم توهین‌آمیز خود را از طریق آن به نمایش ‌بگذارد، مقابله کنند .

شماری از نمایندگان اقلیت مسلمان هلند نیز با هدف مقابله با فیلم ضد قرآنی وایلدرز، ساخت و تهیه فیلمی با عنوان "تصویر حقیقی اسلام" را که بیانگر آموزه‌های صحیح دین مبین اسلام باشد، خواستار شدند.

واکنش مسلمانهای جهان به فیلم ضدقرآنی هلند هوشمندانه خواهد بود



مسلمانان هلند اعلام کردند قصد دارند هوشمندانه و در کمال آرامش با تصمیم سیاستمدار راست‌گرای این کشور برای اکران فیلم ضد قرآنی رو به رو شوند تا وی به اهداف خود مبنی بر تحریک مسلمانان دست نیابد.



محمد ربیع رئیس شورای ملی مسلمانان مراکش گفت: نقشه ما زمانی با موفقیت رو به رو می شود که گیرت وایلدرز از اکران فیلم خود ناامید شود چرا که پس ازآن هیچ تظاهراتی شکل نخواهد گرفت و مسلمانان نشان خواهند داد که هوشمند تراز آن هستند که وی می پندارد.

ربیع افزود: این فیلم نشان می دهد که قرآن کتابی وحشتناکی است که الهام بخش انجام کارهای ناشایست به مسلمانان تلقی می شود.

از آنجا که تاکنون کسی حتی پیش پرده این فیلم را تماشا نکرده است ، مسلمانان از این امر واهمه دارند که این فیلم سوزاندن یا پاره کردن نسخه ای از قرآن را به تصویر بکشد.

مسلمانان هلند بیش از یک میلیون نفر از جمعیت 16 میلیونی کشور را تشکیل داده‌اند و بیشتر آنها ترک یا مراکشی تبار هستند.

اسلام آنلاین در ادامه این گزارش آورده است در شرایطی که پلیس برای شورشها آماده می شوند مسلمانان مصرانه اعلام کرده اند واکنش آنها صلح آمیز و منطقی خواهد بود، به طوری که تمام مساجد هلند زمان اکران فیلم درهای خود را می گشایند تا اعضای جامعه غیر مسلمان به مساجد آمده و انسجام مسلمانان را مشاهده کنند.

رئیس شورای ملی مسلمانان مراکش در هلند از مسلمانان خواسته دادخواستی با محوریت تبعیض و انزجار علیه این فیلم ارائه کند.