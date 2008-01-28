آمار مصرف 150 میلیارد دلار درآمد نفت غیر واقعی است / دولت بر اجرای اصل 44 تاکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اظهارات برخی منتقدین دولت درباره مصرف نفت، کسری بودجه، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، تعهدات لازم الاجرای دولت، وضیعت معیشتی مردم، کسری بودجه، واردات کالا توضیحاتی ارائه داد.
در توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: تاثیر عملکرد اقتصاد بر وقایع سیاسی به ویژه به هنگام مبارزات انتخابی امری مهم و در خور توجه است. به طور کلی تحقیقات نشان میدهد، در سراسر جهان نتیجه انتخابات در بسیاری از موارد تحت تاثیر وضعیت اقتصادی قرار گرفته که توسط سه شاخص عمده اقتصاد کلان( تورم، بیکاری و رشد اقتصادی) اندازه گیری میشود. در چنین وضعیتی، گروههای رقیب سیاسی در سراسر جهان سعی دارند با ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع از وضعیت اقتصادی، نظر و آراء عمومی را به سمت خود جلب کنند.
در ایران نیز با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی مشاهده می شود موج انتقادات و اظهارنظرها در خصوص عملکرد اقتصادی دولت در مطبوعات و سایتهای اینترنتی رو به افزایش است و این موضوع از همان قاعده کلی که در ابتدا به آن اشاره شد، تبعیت میکند.
آنچه باید مدنظر همه گروهها و احزاب و فعالان سیاسی قرار گیرد این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران براساس بنیانهای اخلاقی و ارزشی شکل گرفته و وظیفه همه آحاد مردم، گروهها و فعالان سیاسی بر حفظ و تداوم این بنیانها است.
تامین سرمایه انسانی
وزارت اقتصاد می افزاید: در سخنان برخی منتقدان به تامین سرمایه انسانی مورد نیاز با افزایش ظرفیت دانشگاههای کشور در سالهای گذشته اشاره شده که این موضوع به عنوان یک نکته مثبت تلقی شده، این درحالی است که علیرغم صحت، این موضوع تنها یک روی سکه است و چنین اظهارنظری بیانگر نگاه تک بعدی به مسئله است که از بررسی و لحاظ سایر جوانب موضوع غافل شده است.
این در حالی است که یکی از مشکلات و چالشهای پیشروی کشور در زمان ابتدای استقرار دولت نهم و حتی هم اکنون خیل عظیم بیکاران دارای مدرک دانشگاهی است؛ لذا اگرچه تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی می تواند یک نکته مثبت تلقی شود، اما باید مطالب اخیرالذکر در این خصوص نیز مورد نظر قرار گیرد.
اصل 44
اکنون دولت با تمام قدرت در راستای اجرای ابلاغیه اصل 44 تلاش میکند؛ ولی باید توجه داشت مسائل مربوط به اجرا با تهیه و تدوین قانون متفاوت است؛ ضمن اینکه انجام یکسری از امور نیازمند بسترسازی است که بستر آن فعلا مهیا نیست؛ این در حالی است که طی 16 سال گذشته شرایطی در کشور به وجود آمده که اکنون دارای بخش خصوصی فعال و مولد باشد و این یکی از بسترهای اساسی مورد نیاز اجرای اصل مذکور است.
در این راستا دولت برای اجرای دقیق ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیاز به بسترهای مناسب این امر دارد که متاسفانه در 16 سال گذشته این بسترها مهیا نشده و این مهیا نمودن این بسترها زمانبر خواهد بود.
مصرف درآمد نفت
وزارت اقتصاد تصریح کرد: به استناد سخن منتقدان دولت، طی دو و نیم سال گذشته 150میلیارد دلار درآمد نفت مصرف شده که در این راستا باید گفت که اولا به استناد گزارشهای خزانهداری کل کشور، درآمدهای نفتی در سالهای 84 و 85 با احتساب صادرات فرآوردههای نفتی و میعانات گازی معادل 9/95میلیارد دلار (به ترتیب 6/45 و 3/50میلیارد دلار) بوده که با احتساب این قلم برای شش ماه اول سالجاری (6/25میلیارد دلار) این رقم به 5/121میلیارد ریال افزایش می یابد.
صرفنظر از اختلاف موجود در آمار و ارقام ارائه شده توسط برخی افراد با آمار واقعی، این مطلب به معنی آن نیست که کل 5 /121 میلیارد دلار وارد بودجه دولت شده است؛ لذا اساسا مصرف 150میلیارد دلار درآمد نفت طی دو و نیم سال گذشته اظهارنظری شخصی و فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسی است.
تعهدات بودجه ای
بودجه سالهای 85-1384 در شرایطی به تصویب رسید که دولت با حجم وسیع تعهدات لازمالاجرا مواجه بود. بخشی از این تعهدات مربوط به رویکردهای مدنظر میثاق نامه رییسجمهوری، برنامه چهارم توسعه و تعهدات سالانه ای است که دولت برای امور جاری (به ویژه سفرهای استانی) در نظر می گرفت.
اجرای این تعهدات نیازمند پیشبینی منابع لازم در بودجههای سالانه بود که با توجه به محدودیت زمانی و عدم امکان برنامه ریزی جهت وصول منابع درآمدی جدید تنها راهحل ممکن، تامین آنها از محل منابع نفت بوده است.
فعالیتهای عمرانی
بدیهی است با توجه به مشکلات ساختاری بودجه و نارساییهای نظام مالیاتی کشور، امکان رفع انبوه مشکلات در مدت زمان کوتاه غیرممکن است؛ بنابراین با عنایت به اینکه بخشی از تعهدات مدنظر دولت با فعالیتهای عمرانی ارتباط داشت و با توجه به حجم قابل توجه طرحهای نیمه تمام که از دوران گذشته به ارث رسیده، تسریع در تزریق منابع به اینگونه فعالیتها از محل درآمد نفت از جمله سیاستها و برنامههای مهم دولت در دو سال اخیر بوده است که عملکرد شاخصهای بودجه ای نیز این موضوع را به اثبات میرساند.
نسبت مصارف عمرانی به کل مصرف از 5/17درصد در سال 1383 به 24درصد در سال 1385 و 29درصد در سال 1386 رسیده و در عین حال میزان تحقق مصارف عمرانی نیز از 58درصد در سال 1383 به 4/78درصد در سال 1385 افزایش پیدا کرده است.
لذا همانطوری که ارقام نشان میدهد بخشی از منابع نفت تزریق به اقتصاد کشور برخلاف سنوات گذشته به فعالیتهای عمرانی هدایت شده است که آثار اینگونه فعالیتها در رشد تولید و اشتغالزایی، بیتاثیر نبوده است؛ ولی قطعا جهت مشخص شدن آثار کامل فعالیتهای مذکور نیاز به زمان بیشتری است.
وضعیت معیشتی مردم
هعمچنین منتقدان به تغییر نامطلوب در وضعیت معیشتی مردم اشاره کرده اند که در این ارتباط باید اذعان کرد که دولت نهم خود را ملزم به تحقق اهداف تعیین شده در این خصوص میداند و در این راستا حرکت می کند این در حالی است که سیاستهای مرتبط با هدفمندسازی یارانهها، شناسایی اقشار آسیبپذیر، توزیع سهام عدالت و اصلاح سیاستهای مالیاتی نیز از جمله مهمترین سیاستهای دولت در خصوص ارائه بسته حمایتی مناسب جهت رفع فقر و بازتوزیع درآمد است.
کسری بودجه
در بخشی دیگر از مطالب به کسری بودجه 90هزار میلیارد ریالی اشاره شده در صورتی که در سخنان تمام افراد ذیصلاح در این خصوص تاکیداتی شده که در صورت وجود کسری بودجه، دولت با تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس شورای اسلامی تلاش در جهت برطرف کردن این کسری مینماید؛ به گونهای که سرجمع رقم بودجه تغییری نکند.
دولت در هفته گذشته با تقدیم اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی جهت انجام هزینههای اجتنابناپذیر خود (به میزان 36هزار میلیارد ریال) تلاش نمود تا سرجمع رقم بودجه تغییری نکند و برقول خود مبنی بر عدم ارائه متمم بودجه پایبند بماند.
واردات کشور
ترکیب واردات کشور در چند سال اخیر (سالهای 84 و 85) حاکی از آن است که حجم وسیعی از واردات کشور به کالاهای واسطهای و سرمایهای اختصاص یافته است (حدود 81درصد) و این کالاها برای رشد و پیشرفت صنایع داخلی کشور ضروری بوده است؛ لذا حجم کل واردات باید با توجه به اجزای تشکیلدهنده آن مورد بررسی قرار گیرد و نه به صورت منفرد و مجزا مورد تحلیل واقع شود که در این صورت موجب میشود این تحلیل گمراه کننده باشد.
ادغام سازمان مدیریت
همچنین برخی منتقدان دولت بیان می کنند که " برخی از مقاومتهای کارشناسی سازمان مدیریت و برنامهریزی منجر به انحلال مهمترین سازمان مسئول تدوین برنامههای توسعهای و بودجهای سالانه شد.» در پاسخ به این مطلب باید اشاره کرد که اولا سازمان مدیریت و برنامهریزی منحل نشده است، بلکه مراکز استانی آن در استانداریهای استانها ادغام شده است و شاکله و هسته برنامه ریز آن نیز (در تهران) با تشکیل معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در آن ادغام شده است و سایر وظایف و نیروهای مربوط به آنها نیز به دستگاههای اصلی متولی آن وظایف، انتقال خواهند یافت.
دوما دلیل تغییرات در سازمان مدیریت و برنامهریزی عدم عملکرد صحیح آن سازمان و در حقیقت خروج از وظایف اصلی خود بوده است که در طی سالیان متمادی تبدیل به یک سازمانی با وظایف متعدد غیر از وظیفه خود و به تبع آن با یک بدنه و تشکیلات سنگین و عریض و طویل شده بود و این اقدام در راستای احیای وظیفه اصلی سازمان که همان برنامهریزی برای توسعه کشور میباشد، انجام پذیرفت.
بودجه ریزری عملیاتی
در خصوص بودجهریزی عملیاتی نیز همانگونه که بارها اعلام شده است، دولت در بودجه سالهای 84 و 85 اقدامات متعددی جهت اجرای بودجهریزی عملیاتی انجام داده است که از آن جمله میتوان به احصای فعالیتهای دستگاههای اجرایی و... اشاره کرد، اما موضوع اصلی این است که آیا با شیوه فعلی بودجهریزی میتوان بودجهریزی عملیاتی را اجرایی کرد یا این شیوه نیز به تغییراتی اساسی نیاز دارد؟ از مشخصات شیوه بودجهریزی فعلی 1- عدم شفافیت 2- پیچیدگی در اجرا 3- عدم تفکیک مسوولیتها میباشد که این ویژگیها به دنبال خود عدم پاسخگویی را به دنبال داشته است و همچنین باعث عدم اجرای صحیح نظارت سازمانها و نهادهای نظارتی شده است.
اساسا هنگامی که نهادها و سازمانهایی که نه از رئیسجمهوری و نه از وزرا به آنها اختیاری تفویض نشده است، ولی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند. آیا میتوان انتظار داشت نظارت و در نتیجه آن پاسخگویی به نحو احسن صورت پذیرد؟
در این راستا در بودجه سال 87 تعداد دستگاههایی که سهیم در بودجه عمومی بودهاند از 610 دستگاه به 39دستگاه که طبق قانون اساسی موظف به پاسخگویی هستند و 30 استانداری هم که به آنها تفویض اختیار شده است (در مجموع 69دستگاه) کاهش یافته است که این امر، هم نظارت را آسان میسازد و هم فرد یا افراد پاسخگو را در هر دستگاه مشخص میسازد، به گونهای که در وزارتخانهها، وزیر مربوطه و در استانداریها، استاندار مربوطه مسوول و پاسخگو میباشند. بودجه سایر دستگاهها نیز با توجه به شرح وظایف آنها در ذیل این 69 دستگاه قرار میگیرد.
تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی
به گزارش مهر در ادامه نامه وزارت اقتصاد آمده است: در خصوص سهم تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی آماری نیز آماری نه چندان صحیح از سوی منتقدان دولت بیان شده به نحوی که گفته شده سهم این بخش از تسهیلات اعطایی بانکها از 4درصد در سال 1383 به 48 درصد در سال 1385 افزایش یافته است، اما باید توجه داشت که سهمی که برای سال 1383 (4درصد) بیان شده، سقف مصوب این بخش در جذب تسهیلات بوده؛ در صورتیکه عملکرد مربوط به آن به مراتب بیشتر بوده است؛ اما سهمی که برای سال 1385 (48درصد) بیان شده است، مربوط به عملکرد تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی میباشد، لذا مقایسه این دو نسبت با یکدیگر صحیح نمیباشد.
از سوی دیگر، در قانون برنامه دوم توسعه برای نحوه توزیع تسهیلات اعطایی بانکها، بین بخشهای مختلف، سقفهای مصوبی داشتیم که در برنامه سوم مقرر شد تا پایان برنامه (سوم)، این سقفها برداشته شوند و بانکها از آزادی عمل بیشتری در نحوه توزیع تسهیلات خود برخوردار باشند و اساس در برنامه چهارم نیز در این خصوص تکلیفی نه برعهده دولت و نه برعهده بانکها مبنی بر رعایت سقف مشخصی در خصوص اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف نهاده نشده است.
لذا در چنین وضعیتی، بانکهای تجاری قطعا تسهیلات خود را به بخشهایی که دارای نرخ سود بیشتری و ریسک کمتری هستند، اعطا خواهند کرد. ضمن اینکه آن زمانی هم که سقفهای معین و مشخص شده در این خصوص براساس قوانین برنامه وجود داشت، بانکها در اکثر مواقع از سقفهای تکلیف شده عدول میکردند، اما اتفاقا دولت در چند سال اخیر سعی در هدایت این تسهیلات داشته و تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده یکی از مصادیق بارز آن است.
محدویتهای وام دهی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص محدودیتهای وام دهی بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور نیز اذعان کرد: از آنجا که این سیاستها به تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شده، قطعا مسئولان و متولیان امر تدابیر مقتضی را به نحوی اتخاذ می نمایند که واحدهای تولیدی از جانب میزان نقدینگی موردنیاز خود، با محدودیتی مواجه نشوند.
ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی در مورخ 18/10/86 در نشستی که با جمعی از کارآفرینان واحدهای تولیدی داشتند، بر لزوم پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از سوی بانکها تاکید کردند و اینگونه بیان کردند که «اینکه برخی از بانکها اعلام کردهاند که بانک مرکزی گفته به واحدهای تولیدی تسهیلات ندهند، شایعهای بیش نیست؛ چرا که هیچوقت به بانکها نگفتهایم به واحدها و بنگاههای تولیدی تسهیلات ندهند. بلکه اعلام کردهایم که بانکها حق استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی را ندارند؛ چون این شدیدا بر رشد نقدینگی تاثیر میگذارد.»
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