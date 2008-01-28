  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۵۸

بیشترین آمار ورود و خروج مسافر به خراسان رضوی مربوط به مردادماه بوده است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: امسال بیشترین آمار ورود و خروج مسافران به خراسان رضوی مربوط به مردادماه بوده است.

به گزار ش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل مکرمی فر ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیشترین میزان ورود و خروج مسافر در مرداد ماه و کمترین میزان به آذر ماه تعلق داشته است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، 20 میلیون و 544 هزار نفر زائر و گردشگر داخلی به این استان سفر کرده اند.

مکرمی فر در خصوص آمار خروجی از استان یادآور شد: در همین بازه زمانی، 40 میلیون و 187 هزار نفر از مبادی مذکور خارج شده اند که از این رقم هشت میلیون 725 هزار نفر از پایانه ها، دو میلیون و 954 هزار نفر از راه آهن، یک میلیون و 669 هزار نفر از طریق فرودگاه و دو میلیون و 684 هزار نفر با وسایل نقلیه شخصی خود از مرزهای خراسان رضوی خارج شده اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در خصوص حجم ورودی و خروجی استان از لحاظ نوع حمل و نقل اعلام داشت: 24 درصد حجم ورود و خروج استان متعلق به پایانه ها، 4/7 دهم درصد مربوط به راه آهن، 3/4 دهم درصد بر عهده فرودگاه و 3/65 دهم درصد با وسایل نقلیه شخصی بوده است.

مسئول دفتر آمار و اطلاعات این سازمان نیز در این نشست با تاکید بر مرزهای گسترده این استان در خصوص میزان ورودی خارجی استان از مرزهای دوغارون، سرخس، باجگیران، لطف آباد و ورودی خارجی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد بیان داشت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرکات خراسان رضوی، مرز دوغارون با ورودی 99 هزار و 83 نفر و 51 درصد حجم ورود مسافران خارجی بیشترین آمار را داراست.

هادی لباف افزود: دو هزار و 173 نفر از مرز سرخس، دو هزار و 761 نفر از مرز باجگیران، 871 نفر از مرز لطف آباد و 90 هزار و 44 نفر مسافر خارجی نیز از مبادی مشهد وارد شده اند که در مجموع می توان آمار ورودی مسافران خارجی به استان را 194 هزار و 932 نفر اعلام کرد.

لباف همچنین میزان ورود مسافر خارجی را در مهر ماه با 23 هزار و 124 نفر بیشترین و اردیبهشت ماه را با 15 هزار و 379 نفر کمترین ورودی در میان ماه ها اعلام کرد.

وی در مقایسه ورودی مسافرین خارجی نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته گفت: در مجموع 70 درصد کاهش ورودی داشته ایم که به تفکیک مشهد هفت درصد رشد، دوغارون 81 درصد کاهش، سرخس 4/2 دهم درصد رشد، باجگیران 10 درصد کاهش و لطف آباد 14 درصد کاهش داشته است.

مسئول دفتر آمار و اطلاعات این سازمان یادآور شد: علت کاهش فاحش مشاهده شده در خصوص ورود مسافران خارجی نسبت به سال گذشته در میزان ورود مسافران افغان از مرز دوغارون است.

کد مطلب 628462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها