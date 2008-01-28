بیشترین آمار ورود و خروج مسافر به خراسان رضوی مربوط به مردادماه بوده است

به گزار ش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل مکرمی فر ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیشترین میزان ورود و خروج مسافر در مرداد ماه و کمترین میزان به آذر ماه تعلق داشته است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، 20 میلیون و 544 هزار نفر زائر و گردشگر داخلی به این استان سفر کرده اند.

مکرمی فر در خصوص آمار خروجی از استان یادآور شد: در همین بازه زمانی، 40 میلیون و 187 هزار نفر از مبادی مذکور خارج شده اند که از این رقم هشت میلیون 725 هزار نفر از پایانه ها، دو میلیون و 954 هزار نفر از راه آهن، یک میلیون و 669 هزار نفر از طریق فرودگاه و دو میلیون و 684 هزار نفر با وسایل نقلیه شخصی خود از مرزهای خراسان رضوی خارج شده اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در خصوص حجم ورودی و خروجی استان از لحاظ نوع حمل و نقل اعلام داشت: 24 درصد حجم ورود و خروج استان متعلق به پایانه ها، 4/7 دهم درصد مربوط به راه آهن، 3/4 دهم درصد بر عهده فرودگاه و 3/65 دهم درصد با وسایل نقلیه شخصی بوده است.

مسئول دفتر آمار و اطلاعات این سازمان نیز در این نشست با تاکید بر مرزهای گسترده این استان در خصوص میزان ورودی خارجی استان از مرزهای دوغارون، سرخس، باجگیران، لطف آباد و ورودی خارجی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد بیان داشت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرکات خراسان رضوی، مرز دوغارون با ورودی 99 هزار و 83 نفر و 51 درصد حجم ورود مسافران خارجی بیشترین آمار را داراست.

هادی لباف افزود: دو هزار و 173 نفر از مرز سرخس، دو هزار و 761 نفر از مرز باجگیران، 871 نفر از مرز لطف آباد و 90 هزار و 44 نفر مسافر خارجی نیز از مبادی مشهد وارد شده اند که در مجموع می توان آمار ورودی مسافران خارجی به استان را 194 هزار و 932 نفر اعلام کرد.

لباف همچنین میزان ورود مسافر خارجی را در مهر ماه با 23 هزار و 124 نفر بیشترین و اردیبهشت ماه را با 15 هزار و 379 نفر کمترین ورودی در میان ماه ها اعلام کرد.

وی در مقایسه ورودی مسافرین خارجی نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته گفت: در مجموع 70 درصد کاهش ورودی داشته ایم که به تفکیک مشهد هفت درصد رشد، دوغارون 81 درصد کاهش، سرخس 4/2 دهم درصد رشد، باجگیران 10 درصد کاهش و لطف آباد 14 درصد کاهش داشته است.

مسئول دفتر آمار و اطلاعات این سازمان یادآور شد: علت کاهش فاحش مشاهده شده در خصوص ورود مسافران خارجی نسبت به سال گذشته در میزان ورود مسافران افغان از مرز دوغارون است.