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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۴۴

پرداخت تسهیلات به فروشندگان روستایی نفت در کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کردستان از پرداخت 9 میلیارد ریال اعتبار به فروشندگی های روستایی نفت در این استان خبر داد.

محمد پورزاد به خبرنگار مهر در سنندج گفت: در حال حاضر 542 فروشندگی روستایی با ظرفیت 20 میلیون لیتر نفت سفید و نفتگاز آماده ارائه خدمات به روستائیان کردستانی هستند.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان ادامه داد: در حال حاضر به ازای هر هفت روستا فقط چهار فروشندگی فعالیت می کنند که تلاش ما در این حوزه جبران عقب ماندگی و افزایش فروشندگی های روستای در کردستان است.

پورزاد ادامه داد: به هبمن دلیل در سال جاری و در جهت توسعه و افزایش تعداد فروشندگی های روستایی 9 میلیارد ریال تسهیلات بدون بهره با هماهنگی اداره کل تعاون روستایی استان جهت ساخت 33 باب فروشندگی جدید اختصاص یافته است.

هزار و 700 روستا با جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفردر استان کردستان وجود دارند.

کد مطلب 628463

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