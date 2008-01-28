پرداخت تسهیلات به فروشندگان روستایی نفت در کردستان

محمد پورزاد به خبرنگار مهر در سنندج گفت: در حال حاضر 542 فروشندگی روستایی با ظرفیت 20 میلیون لیتر نفت سفید و نفتگاز آماده ارائه خدمات به روستائیان کردستانی هستند.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان ادامه داد: در حال حاضر به ازای هر هفت روستا فقط چهار فروشندگی فعالیت می کنند که تلاش ما در این حوزه جبران عقب ماندگی و افزایش فروشندگی های روستای در کردستان است.

پورزاد ادامه داد: به هبمن دلیل در سال جاری و در جهت توسعه و افزایش تعداد فروشندگی های روستایی 9 میلیارد ریال تسهیلات بدون بهره با هماهنگی اداره کل تعاون روستایی استان جهت ساخت 33 باب فروشندگی جدید اختصاص یافته است.

هزار و 700 روستا با جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفردر استان کردستان وجود دارند.