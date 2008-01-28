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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۱۲

لیگ فوتبال فرانسه ؛

لیون دقیقه 90 از شکست گریخت

لیون دقیقه 90 از شکست گریخت

تیم فوتبال لیون شب گذشته در حالی که تا واپسین لحظات دیدار با سنت اتین با یک گل از این تیم عقب بود، بازی را مساوی کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیون صدرنشین رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه، دیشب در چارچوب هفته بیست و سوم رقابت های لیگ فوتبال فرانسه با گل گومیس در دقیقه 45 از میزبان خود سنت اتین عقب بود اما در نهایت با گل دقیقه 90 بنزما بازی را مساوی کرد تا با تساوی به کار خود پایان دهد.

در دیگر دیدار شب گذشته تیم فوتبال بوردو، دیگر مدعی قهرمانی رقابت های این فصل، با تک گل جاله که در دقیقه 76 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید مقابل میزبان خود لوران شکست خورد.

 جدول رده بندی :
1- لیون 46 امتیاز
2- بوردو 42
3- نانسی 38 امتیاز
4- نیس 37 امتیاز
.........................
18- اوسر 26 امتیاز
19- سوشو 23 امتیاز
20- متز 9 امتیاز

کد مطلب 628464

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