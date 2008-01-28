نشریات تجربی تبیین کننده نقش کانونهای مساجد در جامعه هستند

محمد حسین عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به برگزاری جشنواره نشریات تجربی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور اظهار داشت: این نشریات می توانند در قالب یک فرهنگ مکتوب نقش این مراکز را برای جامعه و مردم تبیین کنند.



وی افزود: از آنجا که همواره مساجد علاوه بر کارکردهای عبادی و سیاسی محلی مناسب برای اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی نیز هستند، لذا تقویت نشریات تجربی کانونهای مساجد با توجه به فیلتر مناسب و قوی دینی در دوران تهاجم فرهنگی غرب و جنگ رسانه ای که امروز در دنیا حاکم است می توانند از بسیاری آسیبهای فرهنگی در جامعه جلوگیری نمایند.



مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی یادآور شد: در این نشریات باید ضمن پرهیز از حواشی و پرداختن به مطالب بی محتوا و یا کم محتوا و افزایش جذابیت و تنوع آنها فعالیتهای کانونها و مساجد را تحت الشعاع خود قرار دهند.



وی همچنین در رابطه با کانونهای شرکت کننده خراسان رضوی در جشنواره تجربی نیز گفت: 35 نشریه در سطح استان منتشر می شود که از این تعداد 30 نشریه در جشنواره شرکت می کنند.



جشنواره کشوری نشریات تجربی 27 بهمن 86 به مدت سه روز در مشهد برگزار می شود.



