  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۴

رستوران غذاهای حلال در روسیه راه‌ اندازی می‌شود

رستوران غذاهای حلال در روسیه راه‌ اندازی می‌شود

مدیر مرکز غذاهای اسلامی وابسته به شورای مفتیان روسیه از راه اندازی رستوران غذاهای حلال که گوشت آنها بر اساس قوانین اسلامی ذبح می‌شوند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جعفر عزیزبایف مدیر مرکز غذاهای اسلامی حلال وابسته به شورای مفتیان روسیه تصریح کرد: در این رستوران که غذاهای حلال داده می شود، مشروبات الکی و همچنین انواع دود ممنوع است. چرا که پیش از این مخالفت خود را برای استفاده از این مواد اعلام کرده ایم.

مدیر مرکز مذکور یادآور شد: این رستوران تنها غذاهای حلال ارائه می کنند.

وی با اشاره به اینکه در مسکو هیچ رستورانی وجود ندارد که غذاهای حلال تولید کند، افزود: فعالیتهای این رستورانها بر اساس قوانین اسلامی نیست، از این رو در صدد تأسیس رستوران جدید بر آمده ایم. 

کد مطلب 628476

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها