به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جعفر عزیزبایف مدیر مرکز غذاهای اسلامی حلال وابسته به شورای مفتیان روسیه تصریح کرد: در این رستوران که غذاهای حلال داده می شود، مشروبات الکی و همچنین انواع دود ممنوع است. چرا که پیش از این مخالفت خود را برای استفاده از این مواد اعلام کرده ایم.

مدیر مرکز مذکور یادآور شد: این رستوران تنها غذاهای حلال ارائه می کنند.

وی با اشاره به اینکه در مسکو هیچ رستورانی وجود ندارد که غذاهای حلال تولید کند، افزود: فعالیتهای این رستورانها بر اساس قوانین اسلامی نیست، از این رو در صدد تأسیس رستوران جدید بر آمده ایم.