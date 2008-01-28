احتمال تغییر راهبرد آمریکا در پاکستان و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس با اعلام این مطلب در ادامه به نقل از مقامهای آمریکایی که اشاره ای به نام آنها نکرده نوشت : به علت افزایش تهدیدهای القاعده در پاکستان و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، کاخ سفید در اندیشه تغییر سیاستهای خود در این دو کشور است.

به گفته این مقامها، برای واشنگتن این موضوع محرز شده که دشمنان آمریکا در پاکستان و افغانستان قدرت خود را دوباره به دست آورده اند و اگر آمریکا نتواند در مبارزه با طالبان و سایر گروه های شورشی در افغانستان پیروز شود، آنگاه نمی توان از گرفتار شدن پاکستان در یک فاجعه جدی جلوگیری کرد.

در همین رابطه، برخی مقامهای کاخ سفید به طور محرمانه این موضوع را مطرح کرده اند که مدتها قبل از حمله به افغانستان و عراق، واشنگتن از این نکته اطلاع داشت که مناطق قبیله نشین پاکستان تبدیل به مکانی برای آموزش گروه های تندرو شده است.

آسوشیتد پرس در حالی سخن از تلاش آمریکا برای تغییر راهبرد خود در افغانستان و پاکستان می زند که روز گذشته روزنامه لس آنجلس تایمز با اشاره به قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان نوشت : آمریکا که خیلی دیر متوجه قدرت گرفتن مجدد طالبان در جنگ شده، در آینده ناگزیر خواهد بود با از دست دادن متحدان خود، به تنهایی این جنگ را اداره کند.

بر همین اساس، اغلب کشورهای عضو ناتو در واقع خواهان جنگیدن در افغانستان نیستند، زیرا در ابتدا تصور می‌کردند، برای ماموریت حفظ صلح در افغانستان حضور دارند نه شرکت در یک جنگ.

از سوی دیگر دیگر، روزنامه نیویورک تایمز نیز روز گذشته فاش کرد: پاکستان با درخواست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) مبنی بر حضور این نهاد اطلاعاتی-امنیتی در بخشهای قبیله نشین خود مخالفت کرده است.