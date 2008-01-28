به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش بر اساس متنی از فریبا آقاپور به داستان جوانی علاقمند به موسیقی به نام سیاوش می‌پردازد که موفق به کشف ریتم‌هایی جدید در موسیقی می‌شود. ولی در زندگی‌اش اتفاقاتی روی می‌دهد که این ریتم‌ها را تبدیل به کابوس‌های شبانه برای او می‌کند.

علی پاکزاد، فریبا آذرگون، آرزو آزی، فریبا آقاپور، امیرحسین حسینی، سحر حمیدی، بنفشه دارالشفاهی، بهاره شریفی، پژمان عبدی، سیما علی‌اکبری، صدف فرهنگ، سعید تهرانی، خشایار فکی و فرید لطف‌آور در نمایش "کابوس‌های ریتمیک" به ایفای نقش می‌پردازند.

پژمان عبدی و هدی اربابی گروه کارگردانی، سپهر گودرزی طراح صحنه، الهام شعبانی طراح لباس، ایوب آذرگون طراح حرکات، حنیف سلطانی مدیر صحنه، بهاره کفایتی طراح گریم، محراب انتظاری طراح پوستر و بروشور و علی شمس روابط عمومی این اثر را بر عهده دارند.

بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 17 تا 27 بهمن در بیش از 30 سالن نمایشی در سطح تهران برگزار می‌شود.