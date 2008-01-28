ایران کشوری تاثیرگذار در منطقه شده است/ وزارت خارجه با شادابی کامل در مسیر اهداف دولت نهم فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان پیش از ظهر امروز در ابتدای نشست خبری خود با رسانه های داخلی و خارجی به تشریح آخرین مواضع دستگاه سیاست خارجی پرداخت.

وی در سخنان مقدماتی خود با اشاره به نقش رسانه ها به عنوان گروه مرجع اجتماعی و رکن چهارم دموکراسی، از اینکه فرصتی برای ارتباط نزدیک با اصحاب رسانه فراهم شده اظهار خشنودی کرد و با اشاره به رویکرد جدید دولت نهم در سیاست خارجی، گفت: در دو سال و نیم گذشته دولت نهم در راستای شعارهای انقلاب و تحقق اهداف تعریف شده با ارزیابی و آسیب شناسی از تجارب گذشته و تقدیر از تلاش های صورت گرفته، رویکرد خاص خود را در حوزه سیاست خارجی تعریف و پیگیری کرد.

وزیر امور خارجه افزود: ما در این رویکرد جدید در حوزه های مختلف تاثیر گذار بر مناطق جغرافیایی جهان سعی کردیم با تعریفی واقع بینانه از شرایط تحول ایجاد کنیم.

وی به روابط ایران با غرب اشاره کرد و گفت: مثلا تاریخ 200 ساله روابط ایران با اروپا و غرب که شامل آمریکا هم می شود، ما فکر کردیم که باید تصویربرداری صحیحی از شرایط داشته باشیم و تغییراتی را انجام دهیم که مهمترین محور آن کمک به شناخت درست غرب از جمهوری اسلامی، حفظ موازنه در تعامل و برخورد، احترام به تفاوت و دیدگاه ها مبتنی است.

متکی چارچوب روابط جدید تعریف شده برای ایران و غرب را قانونمندی و عادلانه بودن روابط توصیف کرد و گفت: ما به سمت متوازن کردن روابط خارجی در همه حوزه ها از جمله در مناسبات اقتصادی، صنعت، تجارت، پرداختیم. واقعیت این است که طی 150 سال گذشته عمده مناسبات ایران با اروپا و بعد از جنگ جهانی دوم با آمریکا، منحصر شده بود و تکنوکراکهای ایرانی به غرب گرایش داشتند و شناخت کافی نسبت به تعامل و رفتارهای اقتصادی با دیگر نقاط جهان وجود نداشت.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ضرب المثل توصیه گونه که نباید همه تخم مرغها را در یک سبد گذاشت، گفت: ما بر این اساس سعی کردیم روابط خود را متوازن و گسترده کنیم.

وی با اشاره به چشم انداز بیست ساله و اهداف سیاست خارجی در این چشم انداز، گفت: بر این اساس ایران باید به کشوری الهام بخش و دارای نقش اول تبدیل شود و وزارت خارجه این مفهوم هم را در دستگاه دیپلماسی طراحی و تعریف کرد.

متکی افزود: ظرفیت های کشور امکان تحقق اهداف چشم انداز را در این بخش به راحتی فراهم می کند.

وی تاکید کرد: وزارت خارجه با شادابی کامل در راستای تحقق اهداف تحول آفرین دولت نهم قرار دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: من امروز مایلم این گزارش را بدهم که ایران با تکیه بر پیشینه تاریخی طولانی خود که مبتنی بر صلح دوستی و نوع دوستی است به کشوری تاثیر گذار و الهام بخش تبدیل شده است و امروز جمهوری اسلامی همواره بخشی از راه حل مسائل منطقه بوده است.

وی با اشاره به اینکه ایران تا کنون آغازگر هیچ جنگی نبوده و از هیچ بحرانی هیچگونه چشم داشتی جز حل بحران و رفع مشکل مردم گرفتار آن بحران نداشته ایم.

متکی با اشاره به موضع ایران در خصوص بحران عراق و افغانستان گفت: سیاست خارجی ایران کمک به این کشورها و دفاع از خواست مردم، روند سیاسی و دولت سازی در این کشورها بوده است. ما حتی برای ایجاد ثبات در عراق پذیرفتیم با دشمنانمان مذاکره کنیم.

وی افزود: ما همچنین منطقی ترین مواضع را در قبال لبنان بدون دخالت در امور داخلی این کشور داریم و بر تصمیم سازی توسط خود مردم لبنان تاکید داریم.

وزیر امور خارجه کشورمان عنصر مهم عدالت و موضع حق طلبانه را شعار دائمی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: دستگاه دیپلماسی کشور موظف به پاسداری از همه حقوق حقه ایران در عرصه های بین الملل می باشد که برخورداری از انرژی هسته ای مصداق بارز آن است.

متکی گفت: موضوع هسته ای موضوعی نیست که برآمده از کشوری خاص باشد. ایران طبق NPT تعهداتی دارد و ما همه کسانی که حقوق ما را به رسمیت می شناسند آماده مذاکره و رفع هرگونه شبهه و سئوال هستیم.

وی افزود: سفارتخانه های ما به عنوان بخش مهم تسهیل ارتباطات عمل می کنند و بخش اقتصادی وزارت خارجه طی دو سال و نیم اخیر بهترین ارتباط را با دستگاه های مختلف اقتصادی داشته است و ستاد هماهنگی روابط خارجی و شورای راهبردی سیاست خارجی، شورای مدیران کل وزارت خارجه و مجمع مشورتی آنها نقش مهمی را در فعال کردن وزارت خارجه داشته است.

وزیر خارجه همچنین به راه اندازی دو دوره کارشناسی ارشد و دکترای در دانشکده وزارت خارجه برای جبران خروج نیروهایی که تا 5 سال آینده به دلیل بازنشستگی از وزارت خارجه خارج می شوند را به عنوان دستاورد دیگری از دوران دو سال و نیمه وزارت خود توصیف کرد.

متکی همچنین گفت: مفتخریم که 50 درصد کارکنان رسمی وزارت خارجه متعلق به قشر ایثارگر هستند و بعد از دانشگاه ها بالاترین سطح تحصیلات در وزارت خارجه قرار دارد.

ادامه دارد...