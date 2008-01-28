پیشنهاد ایران برای تشکیل سازمان آماری کارآمد در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، امیر منصور برقعی امروز در نخستین نشست روسای مراکز آماری کشورهای عضو اکو در تهران گفت: سازمان همکاری اقتصادی می تواند شرایط بسیار مناسبی را برای همکاری کشورهای منطقه فراهم کند و خود نیز در این زمینه آمادگی کامل برای توسعه همکاری با تمام کشورهای منطقه در زمینه های مختلف از جمله آمار را دارد.

به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از طریق چنین فرآیندی می توان علاوه بر افزایش توان و ظرفیت همکاری های اقتصادی منطقه ای، همسو با تحولات جهانی و فرآیند جهانی شدن حرکت کرد و بستر همگرایی و همسویی با اقتصاد جهانی را نیز هموار کرد.

وی تصریح کرد: توسعه همکاری های منطقه ای در زمینه های گوناگون با اولویت همکاری های اقتصادی در میان کشورهای عضو دنبال شده است، اما باید بپذیریم که با وجود تلاشهای سازمان در سالهای گذشته، دستاوردهای این تلاشها با توانایی ها و انتظارات اعضاء فاصله داشته و این دستاوردها برای اعضای سازمان راضی کننده نبوده است.

برقعی یکی از زمینه هایی که این خلاء در آن به طرز چشمگیری مشاهده می شود، حوزه آمار و فعالیتهای آماری عنوان و تصریح کرد: هر گونه همکاری اقتصادی منطقه ای نیازمند برخورداری از یک نظام آماری توسعه یافته منطقه ای است تا با بهره گیری از اطلاعات و آمار دقیق، امکان سایستگذاری مناسب و تدوین راهکارهای موثر فراهم شده است.

وی وجود یک نظام آماری کارآمد و پویا در این سازمان را یک ضرورت ملموس دانست و اظهارداشت: تجربه های موفق نظام های آماری منطقه ای چون "یوروستات" نمونه ای موفق از سازمانهای آماری منطقه ای است که می تواند الگوی مناسبی برای سایر پیمانهای همکاری اقتصادی منطقه ای باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: سازمان اکو نیازمند یک موسسه آماری مشابه برای تحقق اهداف خود در زمانی معقول است و در حال حاضر طراحی و گردآوری آمارهای منطقه ای مورد نیاز در همه زمینه های ضروری است.

وی تصریح کرد: در صورت شکل گیری یک سازمان آماری کارآمد در منطقه و گرد آوری آمارها و نماگرها و شاخص های آماری مورد نیاز، می توان ضمن ارائه تصویر دقیقتری از فعالیتها و توانمندی های منطقه ای، زمینه انجام پژوهش ها و ارزیابی های کارشناسی و علمی در موضوعات گوناگون منطقه ای را که خود راهگشای بهبود و توسعه همکاری های منطقه ای است را نیز فراهم کرد.

برقعی گفت: تهیه شاخصهای اهداف توسعه هزاره که امروز اهمیتی جهانی یافته است، گسترش نظام حسابهای ملی و هماهنگی با آخرین تحولات تهیه این حسابها، تهیه جدول داده ها، ستانده منطقه ای که می تواند تصویر دقیق و کاملی از جزئیات پیوندهای اقتصادی کشورهای منطقه را ارائه کند و انجام سار پژوهش های اقتصادی در زمره اولویتهایی است که در صورت وجود یک نظام آماری منطقه ای می تواند به تکامل برسد.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست جا دارد در طراحی چارچوب همکاری های کشورهای منطقه در زمینه آمار و تدوین محورهای اصلی این همکاری که هدف اصلی این نشست است، هم اندیشی و همکاری کرده و راه را برای اجرای برنامه های آماری هر چه بهتر فراهم کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر پایبندی کشورهای عضو به مصوبات نشستها و هماهنگ نمودن برنامه های ملی با برنامه های سازمان تاکید کرد.