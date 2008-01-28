211 برنامه ورزشی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره صبح دوشنبه درجلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر استان دراستانداری افزود: 10 پروژه سفر ریاست جمهوری و سه پروژه ورزشی نیز دهه فجر در استان افتتاح می شود.

وی خاطر نشان کرد: سالن های ورزشی بانوان مصوب سفر دولت تا پایان امسال بهره برداری می رسد.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه سرانه فضای ورزشی استان در حال حاضر نیم متراست، تصریح کرد: با افتتاح پروژه های مصوب دولت این به 75 صدم متر خواهد رسید.

پریچهره با بیان اینکه تا پایان برنامه چهارم توسعه سرانه فضای ورزشی استان به یک متر خواهد رسید، یادآور شد: سرانه فضاهای ورزشی مازندران بسیار پایین تر از میانگین سرانه کشوری است.

مدیر کل روستایی استانداری مازندران نیز در سخنانی از افتتاح چهار واحد ویژه هادی روستایی و برپایی 30 نمایشگاه روستایی فرهنگی در استان خبر داد.

معصوم معصومی افزود: اعزام اکیپ نیروهای درمانی به روستاها و مراکز دامپزشکی، برگزاری ورزش های روستایی و برگزاری سومین جشنواره آبزی پروری از برنامه های ویژه دهه فجر در روستاهای استان است.

