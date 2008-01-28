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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۹

اعتبار تملک دارایی دانشگاهها-5

توزیع بودجه تملک دارایی توسط استانداری به صلاح نیست / دانشگاه تابع قانون است

توزیع بودجه تملک دارایی توسط استانداری به صلاح نیست / دانشگاه تابع قانون است

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در حالی که توزیع بودجه تملک دارایی دانشگاهها توسط استاندازی ها را به صلاح دانشگاه ندانست، گفت: "تابع قانون هستیم و اگر توزیع بودجه دانشگاه توسط استانداری به یک قانون تبدیل شود، اجرا می‌کنیم."

احمد امیری خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "به نظر می رسد که دانشگاهها با توزیع اعتبار تملک دارایی توسط استانداری موافقت نمی کنند و این موضوع را به صلاح نمی داند."

وی در خصوص رایزنی روسای دانشگاهها با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس جمهوری در خصوص نحوه ای که برای توزیع بودجه تملک دارایی دانشگاهها در لایحه بودجه 87 در نظر گرفته شده است، گفت: "یک مقدار کار کارشناسی و تامل لازم است تا در اجلاس بعدی روسای دانشگاهها بر روی این موضوع بررسی صورت گیرد."

رئیس دانشگاه تهران در این خصوص که چنانچه توزیع اعتبار تملک دارایی دانشگاهها توسط استانداری ها به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، دانشگاهها چه اقدامی انجام می دهند، گفت: "دانشگاه تابع قانون است."

کد مطلب 628498

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