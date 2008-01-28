کاهش جمعیت کیفری در دستور کار ویژه دستگاه قضائی

غلامعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر کاهش جمعیت زندانها، گفت: باید از پتانسیل های قانونی در راستای کاهش جمعیت زندانها استفاده نمود.

وی در ارتباط با میانگین مدت اقامت زندانیان در محیط زندان گفت: بررسی ها نشان می دهد مدت اقامت اغلب زندانیان در محیط زندان کمتر از یک ماه است.

معاون قضائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تصریح کرد: مسئولان باید مکانیزمی را در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند که فقط افراد بالای یک ماه به زندان بروند و در این مدت در بازداشتگاههای موقت نگهداری شوند تا از تبعات منفی زندان رفتن این افراد جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: قضا زدایی ، جرم زدایی و زندان زدایی از محورهای اصلی قوه قضائیه است و باید گفت در همین راستا با توجه به اقداماتی که طی سالهای گذشته انجام شده، نسبت به سال 80 با کاهش چشم گیری در ارتباط با تعداد زندانیان مواجه شده ایم اما با این وجود این تعداد نیز قابل قبول نیست.