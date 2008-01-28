تضعیف آژانس به نفع NPT نیست/ در پی تحول در روابط با اروپا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این نشست خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

متکی در پاسخ به سئوالی در خصوص موضع ایران در صورت صدور قطعنامه سوم شورای امنیت، گفت: اقدام وزرای خارجه 1+5 در نشست برلین و بیان این نکته که به سوی تصویب قطعنامه دیگری حرکت خواهند کرد، برای افکار عمومی تعجب آور بود.

وی افزود: قریب 11 ماه از تصویب قطعنامه شورای امنیت می گذرد واقعیت این است که مبانی تصویب دو قطعنامه قبلی هم قابل دفاع نیست. ما فکر می کردیم در 5 ماه گذشته توافق نانوشته ای را دنبال می کنیم که بر اساس مذاکرات گذشته ما پیگیری می شد. بر اساس گزارش آژانس و بازرسی های انجام شده، اظهارات البرادعی که به دفعات بر عدم انحراف ایران از فعالیت های هسته ایش اشاره کرده بود، ما در یک اقدام جدید همه مواردی که به عنوان سئوال مطرح بود سعی کردیم حل کنیم و امروز در گام های پایانی این راه تقریبا بخش عمده ای از سئوالات مطروحه پاسخ داده شده و از این بخش عمده بخش عمده ای هم توسط آژانس اعلام نظر شده و ما بقی هم در دستور کار آژانس قرار دارد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما فکر کردیم طرف های مقابل ما به این نتیجه رسیده اند که تضعیف آژانس به نفع NPT نیست و به همین جهت تصمیم گرفته اند که کار را در آژانس به قضاوت نهایی برسانند و بر این اساس همکاری آغاز شد ولی ناگهان 1+5 با یک تصمیم شتابزده تنها می تواند نشان دهد که از نتایج احتمالی گزارش آژانس نگرانی هایی دارد.

متکی گفت: آژانس به عنوان نهاد متولی نظارت بر فعالیت های هسته ای می گوید انحرافی در فعالیت های ایران نبوده است شما بر اساس چه شواهدی دو قطعنامه علیه ایران صادر کردید.

وی صدور احتمالی قطعنامه سوم را فرار به جلو از سوی 1+5 توصیف کرد و گفت: در صورت صدور قطعنامه این مسئله برای فرار از پاسخگویی می باشد. آمریکا باید پاسخ دهد با توجه به گزارش NIE که می گوید طی 5 سال گذشته ایران به سمت سلاح هسته ای حرکت نکرده است، بوش بر اساس چه مستنداتی در این 5 سال ادعاهای تند و بی اساسی علیه ملت ایران داشته است.

وزیر امور خارجه از شورای امنیت سازمان ملل خواست با برداشتن دو گام شجاعانه که اولین آن عدم صدور قطعنامه تا زمان صدور گزارش ماه مارس آژانس است و دومین گام بازگرداندن پرونده ایران به آژانس می باشد، در تعامل و رفع مشکل اقدام کند.

متکی گفت: توصیه صمیمانه وجدی ما به اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت این است که تا قبل از گزارش آژانس تصمیمی گرفته نشود.

وی تصریح کرد: صدور قطعنامه جدید هیچگونه منطقی ندارد و در صورت صدور آن عکس العمل جدی خود را متعاقبا اعلام خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوالی در خصوص زمان از سرگیری روابط با مصر، گفت: رایزنی ها و گفتگوها در این مورد ادامه دارد، معاونان وزرای خارجه دیدارهایی داشتند. این کار در بستر کاملا طبیعی در جریان است، نماینده ویژه بنده در قاهره با مقامات مصر پیرامون بازکردن مرزهای مصر برای کمک رسانی به مردم غزه در حال مذاکره است.

متکی گفت: ما در مرز برقراری روابط سیاسی هستیم.

وی همچنین به تماس تلفنی دکتر احمدی نژاد با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر اشاره کرد و گفت: ما منتظر هستیم که دوستان مصری آمادگی نهایی خود را در این زمینه اعلام کنند.

خبرنگاری از وزیر خارجه در خصوص فاصله بین شعارها و عملکردهای وزارت خارجه سئوال کرد که متکی پاسخ داد: کار دیپلماتیک شبیه کار مینیاتوری و بسیار ظریف است. طبیعی است که بین گفتارهای دیپلماتیک و تحقق آن فاصله وجود داشته باشد. آنچه که مهم است این است که نباید در جهت گیری ها تعارضی با شعارها وجود داشته باشد.

متکی گفت: اقدامات وزارت خارجه مدبرانه، هوشمندانه، واقع بینانه و با درک صحیح محیط بین الملل و در راستای شعارهای تحول گرایانه دولت نهم می باشد.

وی افزود: دستگاه دیپلماسی کشور یکی از کوچکترین وزارتخانه ها از نظر تعداد کارمندان و کارکنان است. تعداد کارکنان برخی از سفارتخانه های ایران کمتر از انگشتان یک دست می باشد.

متکی ادامه داد: ما علاوه بر اینکه می خواهیم روابطمان بر اساس عدالت باشد اما به اروپا سیگنال هم می دهیم که برای گسترش روابط آماده ایم و امروز تحولات بسیار چشم گیری در حوزه روابط با اروپا در حال وقوع است. هر روز هیئت هایی از اروپا، پارلمان اروپا، مجالس این کشورها به ایران می آید و ایران هم سفرهایی به این کشورها دارد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی در خصوص محتوای گفتگوهایش با وزرای خارجه فرانسه وانگلیس سئوال کرد، گفت: ما در این گفتگوها هم روابط دو جانبه را بحث کردیم و هم نقدهایی که بر حوزه هایی از این روابط وجود دارد بیان کردیم.

وی افزود: موضوع هسته ای هم محور دیگر بحث هایمان بود و از فرانسه خواستیم تحولات یک ماه آینده را هوشمندانه مدیریت کنند.

متکی موضوع عراق و افغانستان را محور گفتگوهای خود با وزیر امور خارجه انگلیس عنوان کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان سپس محور گفتگوها با مقامات فرانسوی را لبنان و پیدا کردن راهکار نهایی برای حل این مشکل عنوان کرد و گفت: ما از همه طرح های عربی، اروپایی و اسلامی و اصولا هر تلاشی که برای حل بحران لبنان مفید باشد، استقبال می کنیم و آماده همکاری هستیم.

وی خاطر نشان کرد: اما مسئله این است که هیچ کشوری نباید به جای مردم لبنان تصمیم بگیرد.

متکی در خصوص دور چهارم گفتگوها با آمریکا، گفت: توافق اصولی برای انجام دور بعدی گفتگوها با آمریکا حاصل است و ملاحظات ایران از طریق مقامات عراقی به آمریکا منتقل شد. ملاحظه ما متعهد شدن طرف های آمریکایی به توافقات قبلی بود پاسخ آمریکایی ها هم رسید و در حال بررسی است از جمله در مورد تاریخ گفتگوها.

وزیر امور خارجه در خصوص تحرکات صهیونیست ها در اجلاس داووس برای تحریم ایران، گفت: این روزها صهیونیست ها در همه جای دنیا با انبوهی از سئوالات به خاطر جنایاتشان در فلسطین مواجه هستند.

وی گفت: همین روزها شورای حقوق بشر در ژنو قطعنامه ای را علیه اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در دستور کار دارد.

متکی خاطر نشان کرد: صهیونیست ها محلی از اعراب نیستند که بخواهند در مورد ایران چیزی را القا کنند.

وزیر خارجه سپس به ارائه گزارشی از دیدارها و رایزنی هایش در اجلاس داووس اشاره کرد و گفت: داووس همه حوزه های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی را در بر می گیرد و یکی از بزرگترین NGO های بزرگ جهان می باشد که بستر گرد هم آمدن چهره های مختلف است.

وی با اشاره به حضور شهردار تهران در این اجلاس، گفت: در نخستین جلسه ای که در داووس برای شهرداران کلانشهرهای جهان تشکیل شده بود، دکتر قالیباف شرکت داشت. همچنین آقای هادوی روحانی برجسته حوزه علمیه قم نیز حضوری فعال داشت.

متکی در پاسخ به سئوالی در خصوص اهانت یک فیلم ساز هلندی به مقدسات اسلام، گفت: برای من جالب بود که نخست وزیر هلند در حاشیه اجلاس داووس از من تقاضای وقت کرد و به شدت این اقدام را محکوم کرد.

ادامه دارد...