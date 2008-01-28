۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۴۵

پیش‌فروش بلیت نمایش "کنیزک من" آغاز شد

پیش‌فروش بلیت نمایش "کنیزک من" که به کارگردانی مهدی شمسایی از 15 بهمن در تالار اندیشه حوزه هنری به صحنه می‌رود، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نمایش "کنیزک من" اعلام کرد این نمایش که یک اجرای عارفانه بر اساس زندگی جلال الدین محمد بلخی است، داستان "پادشاه و کنیزک" این شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم هجری را روایت می‌کند و ساعت 20 هر روز به مدت 45 روی صحنه می رود.

علاقمندان برای تهیه بلیت نمایش "کنیزک من" علاوه بر مراجعه به گیشه فروش تالار اندیشه حوزه هنری واقع در خیابان حافظ، نرسیده به طالقانی، جنب خیابان سمیه می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88895523 و رزرو بلیت و ارسال آن به صورت پیک به محل مورد نظر خود با شماره 88320580 تماس حاصل نمایند.

