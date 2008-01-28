حضور بخش خصوصی در شهرداریها پر رنگتر شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سیدصولت مرتضوی صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی ترافیک خراسان جنوبی در بیرجند با بیان اینکه اعتبارات خوبی در فصل عمران شهری در سال 87 منظور شده است، تصریح کرد: با اختصاص 250 میلیارد ریال اعتبار در دور دوم سفر هیئت دولت به استان به شهرداری و نگاه ویژه رئیس جمهور به منطقه شمال شهر بیرجند، مسئولان باید با تدوین برنامه مناسب در جهت توسعه آن گام بردارند.

وی خواستار اقداماتی در راستای توسعه شهر از سوی شهرداری شد و افزود: برنامه های توسعه ای باید به نحوی تنظیم و اجرا شود که بیرجند به عنوان مرکز استان مبلمان قابل توجهی را کسب و به یک مرکز توریستی تبدیل شود.

استاندار خراسان جنوبی بر تعریض خیابان طالقانی، حل مشکلات فنی پل هوایی این خیابان و راه اندازی آن تأکید کرد و یادآور شد: طرح ساماندهی حمل و نقل شهر بیرجند با پیش بینی اعتبار بیش از 100 میلیارد ریال تهیه شده است که شهرداری بر اساس اولویتهای تعیین شده توسط مشاورین این طرح اقدام به اجرای آن کرده است.

شهردار بیرجند نیز در این جلسه با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز اول ساخت پارکینگ در شهر بیرجند به زودی آغاز می شود، گفت: با آزادسازی زمینهای مورد نیاز فازهای بعدی آن نیز انجام خواهد شد.

محمود محسن زاده اعتبارات تخصیص یافته از سوی دولت به شهرداری بیرجند، فردوس و قاین را بسیار خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: تلاش می شود با تعریف برنامه و طرح های مدون و مهم تحول واقعی و مورد تقاضای مردم را در شهر ایجاد کنیم.

وی از اجرای طرح کارت پارک در خیابان جمهوری اسلامی بیرجند خبر داد و افزود: شهرداری با خرید علائم رانندگی علی رغم وجود مشکلات مالی اقدام به نصب و ساماندهی این علائم در سطح شهر بیرجند کرده است.

توزیع مناسب اعتبارات عمرانی شهرداری، وارد کردن بخش خصوصی در طرح های قابل اجرا توسط شهرداری از جمله احداث پارکینگ و رفع مشکلات فنی پیش روی پل هوایی بیرجند و تعریض اطراف پل از مهمترین مصوبات جلسه شورای ترافیک استان بود.