مهلت ارسال چکیده مقالات تئاتر مقاومت تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اعلام کرد به دلیل درخواست پژوهشگران و هنرمندان تئاتر مهلت ارسال چکیده مقالات به دبیرخانه این همایش به مدت 20 روز تا تاریخ 30 بهمن 86 تمدید شد.

پژوهشگران می‌توانند چکیده مقالات خود را با موضوعات مرتبط با تئاتر مقاومت به دبیرخانه این همایش واقع در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پلاک 122 طبقه سوم ارسال کنند و برای کسب اطلاعت بیشتر با شماره های 88745178 و 88745469 تماس بگیرند.

چهارمین همایش پژوهشی تئاتر مقاومت به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس و معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید خرداد 87 برگزار می‌شود.