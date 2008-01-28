به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مصطفوی صبح امروز در ششمین روز از نشست خبری ستاد مرکزی دهه فجر، مخاطبان متنوع این سازمان را در گروه های مختلف ایرانیان مقیم خارج به خصوص نسل سوم ایرانیان، مسلمانان و شیعیان دیگر کشورهای علاقمند به آگاهی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، نخبگان، پژوهشگران، اساتید شرق شناس و ایرانی شناس غیر مسلمانان علاقمند و مردم و ملتهای کشورهای مختلف برشمرد و به تشریح ویژه برنامه های این سازمان در ایام گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به فعالیت 63 نمایندگی فرهنگی و 138 سفارتخانه ایران برای برگزاری هرچه باشکوه تر جشنهای دهه فجر، افزود: علاوه بر برپایی نمایشگاه های فرهنگی هنری در تمام کشورها نمایشگاه های بزرگی در 8 کشور (نیوزیلند، تونس، انگلستان، ترکمنستان، هنگ کنگ، فیلیپین، بلغارستان و عمان) در قالب فیلم مستند، عکس، آمار و اطلاعات در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی و تمدن ایرانی برگزار خواهد شد.

دکتر سید مهدی مصطفوی پوشش خبری ویژه برنامه های دهه فجر در خارج و داخل از کشور برای پخش در شبکه های بروزن مرزی و داخلی توسط صداوسیما، درج مقالات در نشریات کشورهای مختلف، پخش فیلمهای مستند درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی از شبکه های محلی و در مراسم مختلف، مصاحبه نمایندگان فرهنگی با شبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی خارجی با هدف ارائه تصویری روشن و شفاف از ایران و انقلاب اسلامی، تهیه مصاحبه با نخبگان و صاحب نظران دیگر کشورها در مورد ایران و دستاوردهای انقلاب اسلامی را از جمله فعالیتهای بخش رسانه ای کمیته بین الملل ستاد دهه فجر برشمرد.

وی از برگزاری مسابقات فرهنگی مانند مقاله نویسی، شعر، نقاشی و... خبر داد که طی فراخوان اعلام شده در کشورهای مختلف به بهترین آثار جوایزی اهدا خواهد شد.

برگزاری هفته فرهنگی در الجزایر با تأکید بر معرفی صنایع دستی و هنری فرهنگی ایران به خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی مانند صنایع دستی، کتاب، عکس، ارائه فعالیتهای نشر و تحقیقاتی، پخش فیلمهای مناسب داخلی با زیرنویس انگلیسی برای ایرانیان مقیم خارج و دیگر مخاطبان علاقمند، تهیه و گزینش 236 عنوان مقاله و ارسال به دفاتر نمایندگی خارج از کشور جهت انتشار و ارائه در مراسم مختلف ایام دهه فجر، برپایی مراسم جشن ملی جمهوری اسلامی ایران با شرکت دیپلماتهای مقیم و دعوت از مقامات رسمی کشورها، اجرای برنامه های هنری همچون موسیقی و تئاتر،انتشار ویژه نامه، اعزام گروه های هنری، برگزاری سمینارهای مختلف در خصوص این ایام، برگزاری جشنواره های فرهنگی، هماهنگی به منظور دعوت از نخبگان سیاسی و فرهنگی برای بازدید از ایران و شرکت در جشن پیروزی انقلاب از عمده ترین ویژه برنامه های کمیته بین الملل ستاد دهه فجر اعلام شد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر تهیه و ارسال 800 جلد آلبوم ایران شناسی به زبانهای انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسه، فارسی، بیش از هزار قلم انواع صنایع دستی به مراکز نمایندگی فرهنگی ایران در خارج از کشور و 1400 حلقه لوح فشرده موسیقی سنتی در 20 عنوان مختلف تهیه و به مراکز نمایندگی فرهنگی خارج از کشور ارسال شده است.