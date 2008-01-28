برگزاری آزمون برای ارکستر سمفونیک بحران زا است

بهمن مه آبادی عضو بازنشسته ارکستر سمفونیک تهران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : تغییر مدام رهبرارکستر سمفونیک و اعمال سلیقه های متفاوت از جمله آزمون برای اعضاس ثابت ارکسترباعث ایجاد تشنج و بحران درارکسترمی شود ووجود همین تصمیم گیری های سلیقه ای است که اعضا را دچار بحران و ترس از ناامنی شغلی می کند البته ناگفته نماند که من با ورود نوازنده های خوب به ارکستر بسیار موافقم .

سرپرست گروه موسیقی "سل" در خصوص رهبرجدید ارکسترگفت : به نظرمن آقای صهبایی به عنوان مدیرارکستر سمفونیک تهران باید موقعیتی فراهم کند که رهبران دیگری را نیز به ارکستر دعوت کند و از سوی دیگر مسائل مالی و رفاهی اعضا را حل کند تا شاید از این طریق اصلاحات زیربنایی دراین حوزه صورت گیرد تا مجموع تشکیلات ارکستر سمفونیک به آرامش فکری برسند.

مه آبادی در ادامه خاطرنشان کرد :بی شک منوچهرصهبایی شایسته رهبری این ارکستر است اما نکته قابل توجه این است که سیاست رهبرمیهمان توسط موسیقیدان های مختلف، طرح بهتری بود و رهبر میهمان می توانست بدون هیچ گونه وابستگی به گروه خاصی اثر درخوری را اجرا کند؛ درواقع اگر در طول سال 6 رهبر با 6 سلیقه مختلف داشته باشیم به مراتب بهتر ازاعمال یک سلیقه واحد است.

وی درخصوص فعالیت اخیر خود گفت : آلبوم نهم گروه موسیقی "سل" با نام" آسمانی" با تاخیر بسیار اواخر همین هفته منتشر می شود در این آلبوم آثار موزارت اجرا شده است و آلبوم دهم با نام "صلح سبز" نیز برای اخذ مجوز به وزارت ارشاد فرستاده شده و منتظر پاسخ آنها نیز هستیم.