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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

از سوی شهردار تهران انجام شد

بازدید و کنترل مهمترین پروژه های عمرانی تهران در نیمه شب گذشته

بازدید و کنترل مهمترین پروژه های عمرانی تهران در نیمه شب گذشته

شهردار تهران از مهمترین پروژه های شهری پایتخت بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت امور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بازدیدها که از اولین ساعات بامداد تا صبح امروز انجام شد، دکتر محمد باقر قالیباف از روند دقیق پیشرفت پروژه های تونل توحید ، رسالت و سایر پروژه های عمرانی مهم تهران قرار گرفت و ضمن دیدار و گفتگو با مجریان و کارگران این پروژه ها، از نزیک با مدیران مربوطه گفتگو و مراحل سیر کار با توجه به جداول زمانبندی را بررسی کرد.

عملیات عمرانی در پروژه هایی که نیمه شب گذشته توسط شهردار تهران مورد بازدید قرار گرفت، در سه شیفت کاری و در تمام ساعات شبانه روز ادامه دارد.

قالیباف به تازگی بعد از حضور در مجمع اقتصاد جهانی و اجلاس شهرداران کلانشهرهای جهان از داووس سوئیس به تهران بازگشته است.

کد مطلب 628524

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