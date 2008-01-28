به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد جدیدترین فیلم مجموعه "رمبو" به کارگردانی و نقش‌آفرینی استالونه در 2751 سینما 2/18 میلیون دلار فروخت و رده دوم جدول را از آن خود کرد. "ملاقات با اسپارتی‌ها" را جیسن فرایدبرگ و آرون سلتزر کارگردانی کرده‌اند که سابقه ساخت چند فیلم‌ هجوآمیز دیگر از جمله "فیلم حماسی" و مجموعه "فیلم ترسناک" را دارند.





سیلوستر استالونه در صحنه‌ای از فیلم "رمبو"

فیلم جدید آنها درباره لئونیداس است که رهبری 13 اسپارتی را در نبرد با سپاه ایران شامل راکی بالبوا، پاریس هیلتن و دیگر ستاره‌های پاپ به عهده می‌گیرد! "رمبو" چهارمین فیلم مجموعه بسیار موفق "رمبو" است. اولین فیلم این مجموعه با نام "اولین خون" ساخته تد کاچف سال 1982 ساخته شد. "رمبو: اولین خون، قسمت دوم" را جرج پان کاسماتوس کارگردانی کرد که در 1985 اکران شد و "رمبو 3" نیز سال 1988 به کارگردانی پیتر مک‌دانلد به بازار آمد.

استالونه در فیلم جدید بار دیگر نقش کهنه‌سرباز جنگ ویتنام را تکرار کرده که اکنون دوران بازنشستگی را در تایلند می گذراند. وقتی یک گروه امدادگر در این کشور ناپدید می‌شوند، رمبو گروهی مزدور را با خود همراه می‌کند. افسانه علمی "کلاورفیلد" که هفته پیش با 41 میلیون دلار رکورد فروش افتتاحیه ماه ژانویه را شکست، این هفته با از دست دادن 68 درصد تماشاگران 7/12 میلیون دلار فروخت و چهارم شد.

مجموع فروش "کلاورفیلد" در خود آمریکا 3/64 میلیون دلار شده است. کمدی رومانتیک "27 لباس" با بازی کاترین هیگل که هفته پیش در رده دوم جدول قرار گرفت، این هفته با 6/13 میلیون دلار فروش رده سوم جدول را از آن خود کرد و مجموع فروش خود را به 3/45 میلیون دلار رساند.

فیلم تازه اکران‌شده "غیرقابل ردگیری" به کارگردانی گرگوری هابیلت با بازی دایان لین در 2368 سینما حدود 2/11 میلیون دلار فروش داشت و فیلم پنجم هفته شد. لین در این فیلم نقش یک مامور پلیس فدرال FBI‌ را دارد که می کوشد قاتلی را که جنایات خود را در اینترنت به رخ می کشد، به دام بیندازد.

کمدی مستقل "جانو" به کارگردانی جیسن ریتمن و یکی از نامزدهای اسکار بهترین فیلم امسال با 3/10 میلیون دلار فروش ضمن اینکه در رده ششم قرار گرفت، مجموع فروش خود را به 2/100 میلیون دلار رساند. فیلم "فهرست خداحافظی" با بازی جک نیکلسن و مورگان 2/10 میلیون دلار فروش داشت و در رده هفتم قرار گرفت.

"خون بپا می‌شود" پل تامس اندرسن با بازی دانیل دی ـ لوئیس که تعداد سینماهای نمایش‌دهنده آن از این هفته به 885 افزایش یافت، حدود 9/4 میلیون دلار فروش داشت و رده هشتم را به خود اختصاص داد. این فیلم در هشت رشته از جمله بهترین فیلم نامزد اسکار است. مجموع فروش "خون بپا می‌شود" که از جمعه این هفته تعداد سینماهای آن به 1400 می‌رسد، به 8/14 میلیون دلار رسیده است.

"گنجینه ملی: کتاب اسرار" با بازی نیکلاس کیج نیز 7/4 میلیون دلار فروخت و فیلم نهم شد.کمدی "پول دیوانه" با بازی دایان کیتن، کوئین لطیفه و کتی هلمز با از دست دادن 40 درصد تماشاگران خود 6/4 میلیون دلار فروخت و فیلم دهم هفته شد. مجموع فروش این فیلم به 3/15 میلیون دلار رسیده است.

12 فیلم پرفروش این هفته به رقمی در حدود 8/117 میلیون دلار دست یافتند که 32 درصد بیشتر از موعد مشابه سال گذشته است که "فیلم حماسی" با 6/18 میلیون دلار رده نخست جدول را از آن خود کرد. به لحاظ مجموع فروش از ابتدای سال 2008 تاکنون، رقم حاصل شده 15 درصد بیشتر از موعد مشابه سال قبل است.