امکانات و اماکن ورزش نباید در جهت امور تبلیغاتی کاندیداها استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه که از سوی جمشید زارع مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان خطاب به مدیران کل تربیت بدنی استان ها و روسای فدراسیون ها صادر شده، آمده است : نظر به اینکه در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم و بنا بر تاکید رییس سازمان مبنی بر خوداری دستگاه ورزش از حمایت کاندیداهای نمایندگی مجلس اعم از ایجاد ستاد تبلیغاتی ، در اختیار قرار دادن امکانات و اماکن ورزشی جهت برگزاری میتینگ های تبلیغاتی و یا هر طریقی که شائبه دخالت دستگاه ورزش در حمایت از افراد یا جریات خاصی را قوت بخشد ، بدینوسیله اعلام می نماید ضمن رعایت احترام و ارج نهادن به منزلت کاندیداهای محترم ، به پرسنل و کارکنان تحت پوشش تاکید شود به هر نحو ممکن از دخالت در اینگونه امور خودداری نموده و به هیچوجه از امکانات ورزشی جهت پشتیبانی و جانبداری ایشان استفاده نشود. بدیهی است مسئولیت نظارت بر رعایت موارد یاد شده بر عهده جنابعالی است.