سهم 950 میلیارد تومانی دانشگاهها از بودجه 87 / رشد 60 درصدی سهم وزارت علوم از بودجه عمومی دولت

دکتر حمید صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتباری که دولت برای دانشگاههای وزارت علوم در سال آینده در نظر گرفته است نسبت به بودجه سال گذشته با رشد 8/21 درصدی مواجه است به طوری که جمع کل اعتبارات هزینه ای که دولت به دانشگاهها و موسسات پژوهشی وزارت علوم پس از تصویب نهایی مجلس در سال آینده اختصاص می دهد، 12 هزار و 237 میلیارد ریال است که سال گذشته این رقم معادل 10 هزار میلیارد و 48 میلیارد ریال بود.

وی اظهار داشت: اعتباری که دولت در سالهای 84 و 85 به دانشگاههای وزارت علوم اختصاص داده است معادل 20 میلیارد ریال و برابر با بودجه 8 سال قبل بوده است. بدین ترتیب بودجه سالهای 84 و 85 وزارت علوم 90 درصد بودجه 8 سال قبل این وزاررتخانه بوده است.

مدیر کل بودجه و تشکیلات وزارت علوم افزود: از سوی دیگر این اعتبارات با کسریهایی مواجه می شود که هر چه عدد کسری بیشتر باشد حجم برخی فعالیتهای وزارت علوم و دانشگاهها کم رنگ تر می شود و اهداف این وزارتخانه به طور کامل محقق نمی شود. برای سال جاری 275 میلیارد تومان کسری پیش بینی شد که 150 میلیلیارد آن به تصویب رسید و برای سال آینده نیز 480 میلیارد تومان کسری بودجه پیش بینی شده است.

صفاری بودجه سال آینده وزارت علوم را به تفکیک تشریح کرد و به مهر گفت: برای سال آینده 950 میلیارد تومان به دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، 70 میلیارد تومان به پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم و 200 میلیارد تومان نیز به عنوان اعتباری که در طی سال برای فعالیتهای مختلف پشتیبانی در دانشگاهها هزینه می شود، اختصاص می یابد.

وی اضافه کرد: از این 200 میلیارد تومان حدود 50 درصد به اعزام دانشجویان به ویژه در مقطع دکتری به خارج از کشور اختصاص می یابد.