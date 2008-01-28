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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۸

برخورد یک توده ابری عظیم به کهکشان راه شیری

برخورد یک توده ابری عظیم به کهکشان راه شیری

ستاره شناسان هلندی با بررسی یک توده ابری هیدروژنی بزرگ کشف کردند که این ابر هیدروژنی با سرعت 240 کیلومتر بر ثانیه به طرف کهکشان راه شیری در حرکت است و ظرف چند میلیون سال آینده به این کهکشان برخورد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گیل اسمیت" در سال 1963 یک توده ابری غول پیکر را کشف کرد که "ابر اسمیت" نامگذاری شد.

"ابر اسمیت" به طول 11 هزار سال نوری و عرض دو هزار و 500 سال نوری بوده و ترکیبی از هیدروژن است. میزان هیدروژنی که در این توده ابری جمع شده است برای تشکیل یک میلیون ستاره در ابعاد خورشید کافی است.

در زمان کشف این توده ابری، فاصله آن تا حلقه کهکشان راه شیری 8 هزار سال نوری بود. اکنون گروهی از دانشمندان هلندی "رصدخانه ملی رادیویی نجوم " به سرپرستی فلیکس جی. لاکمن با کمک رادیوتلسکوپ "گرین بانک" 40 هزار نقطه در مناطق مختلف "ابر اسمیت" را مورد بررسی قرار دادند.

این ستاره شناسان به وضوح نشان دادند که این توده ابری در فاصله زیادی از کهکشان راه شیری قرار ندارد و در حال حاضر با سرعت 240 کیلومتر بر ثانیه به طرف این کهکشان در حرکت است و می تواند با یک زاویه 45 درجه به کهکشان راه شیری برخورد کند.

براساس گزارش ساینس دیلی، به گفته این دانشمندان در مدت 20 تا 40 میلیون سال آینده این توده به کهکشان راه شیری برخورد خواهد کرد که در اثر این برخورد، یک دوره فشرده شکل گیری ستارگان آغاز می شود.

کد مطلب 628537

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