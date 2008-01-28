به گزارش خبرگزاری مهر، شصت ‌و سومین نشست مـرکـز پژوهشی میراث مکتوب با عنـوان "گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی" با سخنرانی دکتر بهرام گرامی - عضو پیشین هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشگر در دانشگاه کالیفرنیا - برگزار می شود.

زمان و مکان نشست روز دوشنبه 15 بهمن، ساعت 16 در مرکز میراث مکتوب واقع در خیابان انقلاب، بین ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، طبقه دوم اعلام شده است.

ایرج افشار در مقدمه کتاب نوشته است: "... این کتاب هم خواندنی است برای لذت بری و هم مرجعی است برای شناخت تشبیهات و تعبیرات شاعرانه از گلهای شناخته میان شاعران. خواندنی است زیرا در هر برگش چند یا چندین بیت به گل آمیخته می بینید و از مضامین هر یک پی به اندیشه شاعری می برید که گلی یا گیاهی را در خیال خویش وسیله جان دادن و زیبا کردن واژه های دیگر شعر خود کرده است و در می یابیم که گلها و گیاهانی که در باغ و راغ می بینیم چه مایه از سرشاری برای تجسم صور خیال در خود نهان دارند. اینکه گفته شد کتاب جنبه مرجعی دارد از این روست که به آسانی جنس و گونه و خانواده هر گیاه را با نامهای علمی آن می شناسید و اگر بخواهید شاهد و مثال شعری برای هریک داشته باشید چندین بیت خوب را در آن می یابید و از راه توضیح و تحلیلی که مو لف آشنا و کارشناس داده است بر نحوه تلقی و احساس شاعر از آن گیاه آگاه می شوید و چون مولف معنی کلمات دشوار را هم آورده است مشکلی پیش روی شما نمی ماند..."