به گزارش خبرگزاری مهر ، "دیان منزیس" رییس فدراسیون جهانی معماران منظر و تعدادی از کارشناسان این فدراسیون با هدف آشنایی با وضعیت حرفه طراحی منظر و فضای سبز در ایران و بازدید از باغها و فضاهای تاریخی کشور جمعه هفته گذشته به ایران سفر کردند.
هیات ارشد فدراسیون جهانی معماران منظر در جریان سفر خود به ایران ضمن سفر به شیراز از باغها و فضاهای تاریخی این شهر بازدید کردند.
رییس و معاون آسیایی فدراسیون جهانی منظر همچنین با حضور در دانشکده معماری دانشگاه شیراز در خصوص وضعیت آموزش معماری منظر در جهان و معماری منظر معاصر سخنرانی کردند.
"دیان منزیس" رییس و "تونگ مان آن" معاون و کارشناسان فدراسیون جهانی منظر همچنین با سفر به اصفهان از باغها و بناهای تاریخی این شهر دیدن کردند.
رییس فدراسیون جهانی معماران منظر در سفر به اصفهان و در دیدار با کارشناسان و مسئولان شهرداری اصفهان در خصوص نحوه حفاظت از فضاهای تاریخی این شهر بحث و تبادل نظر کردند.
نشست با اساتید و محققان کشور در خصوص معماری منظر و باغها و بناهای تاریخی از دیگر برنامههای سفر رییس و کارشناسان فدراسیون جهانی منظر به ایران بود.
نظر شما