۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۸

عضویت ایران در فدراسیون بین‌المللی معماران منظر

رییس فدراسیون جهانی معماران منظر، از عضویت انجمن مهندسان فضای سبز به عنوان نماینده ایران در این فدراسیون جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، "دیان منزیس" رییس فدراسیون جهانی معماران منظر و تعدادی از کارشناسان این فدراسیون با هدف آشنایی با وضعیت حرفه طراحی منظر و فضای سبز در ایران و بازدید از باغ‌ها و فضاهای تاریخی کشور جمعه هفته گذشته به ایران سفر کردند.

هیات ارشد فدراسیون جهانی معماران منظر در جریان سفر خود به ایران ضمن سفر به شیراز از باغ‌ها و فضاهای تاریخی این شهر بازدید کردند.

رییس و معاون آسیایی فدراسیون جهانی منظر همچنین با حضور در دانشکده معماری دانشگاه شیراز در خصوص وضعیت آموزش معماری منظر در جهان و معماری منظر معاصر سخنرانی کردند.

"دیان منزیس" رییس و "تونگ مان آن" معاون و کارشناسان فدراسیون جهانی منظر همچنین با سفر به اصفهان از باغ‌ها و بناهای تاریخی این شهر دیدن کردند.

رییس فدراسیون جهانی معماران منظر در سفر به اصفهان و در دیدار با کارشناسان و مسئولان شهرداری اصفهان در خصوص نحوه حفاظت از فضاهای تاریخی این شهر بحث و تبادل نظر کردند.

نشست با اساتید و محققان کشور در خصوص معماری منظر و باغ‌ها و بناهای تاریخی از دیگر برنامه‌های سفر رییس و کارشناسان فدراسیون جهانی منظر به ایران بود.

