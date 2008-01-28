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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۴

اعزام آتش نشانان تهرانی به انگلستان

اعزام آتش نشانان تهرانی به انگلستان

پنج نفر از نیروهای آتش نشانی تهران پس از گذراندن دوره های مقدماتی و زبان انگلیسی در این هفته به مرکز آموزش بین الملل علوم تخصصی ایمنی و آتش نشانی واقع در جنوب کشور انگلستان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به توسعه علوم ایمنی و آتش نشانی در سطح جهان ضرورت دارد که آتش نشانان کشور ما هم با آخرین استانداردهای جهانی این رشته آشنا شوند .از آنجایی که تهران در آینده ای نزدیک به عنوان یکی از قطب های علوم آتش نشانی در خاورمیانه به ویژه درمیان کشورهای اسلامی در خواهد آمد بنابراین برای دست یابی به جدیدترین متدهای آموزشی این رشته و نیز تجهیزات آن ، اعزام آتش نشانان برای فراگیری دانش روز دنیا و انتقال آن به همکاران جوان به عنوان یکی از اولویت های سازمان آتش نشانی تهران محسوب می شود.

بر اساس اعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران این پنج نفر در نخستین مرحله یک دوره آموزشی هشت هفته ای را در این کالج خواهند گذراند که در صورت تمدید قرارداد با این مرکز آموزش بین المللی آتش نشانی این افراد پس از موفقیت در این دوره ، دوره دوم هشت هفته ای خود را به منظور تکمیل مراحل تخصصی ادامه خواهند داد.

عباس باقری، قربان حسین زاده ، مهدی جیریایی ، مهدی هاشمی شال و امیر علی عبداللهی آتش نشانان اعزامی به کالج مورتون هستند که با هدف کسب تکنولوژی و نظام آموزشی نوین آتش نشانی به آنجا اعزام شده اند و پس از طی دوره های خود به عنوان مربی آموزشی برای دوره های تخصصی این رشته در داخل کشور فعالیت خواهند کرد.

 در آینده نزدیک مرکز بین الملل آموزش  ایمنی و آتش نشانی در تهران کار خود را آغاز می کند.

کد مطلب 628559

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