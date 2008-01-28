ایران و بحران دروغگویی های بوش

به گزارش خبرگزاری مهر،در تحلیلی که بر روی پایگاه اینترنتی "آنتی وار"(ضد جنگ) منتشر شده، آمده است : بیشتر ما با احساسات و لفاظیهای رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران آشنا هستیم. آنها تا حد زیادی شبیه به زمان قبل از حمله به عراق و اشغالگری این کشور است.

"پیتر دایر" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: اخیرا " مرکز وحدت مردمی آمریکا" گزارشی را منتشر کرد که درآن به 935 مورد دروغ "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامهای ارشد دولت آمریکا از سال 2001 میلادی (دو سال قبل از حمله به عراق) درباره عراق اشاره شده بود.

در ادامه این مطلب آمده است: بوش بزرگترین دروغگو بود. براساس این گزارش او 232 اظهار نظر غلط را درباره سلاحهای کشتار جمعی عراق و 28 اظهار نظر اشتباه را هم درباره ارتباط عراق با القاعده ارائه داد.

نویسنده تصریح کرده است : در این مورد، ما باید با دقت، هرگونه اظهار نظری را که بوش درباره تهدیدهای ایران برای صلح جهانی(به زعم بوش) ارائه می دهد، بررسی کنیم. نگاهی به نقشه منطقه به ما کمک می کند . ما می بینیم که ایران 13 همسایه نزدیک دارد. هفت همسایه دارای مرز زمینی با ایران و شش کشور درست در حاشیه خلیج فارس قرار دارند.

در پنج کشور از این 13 کشور، پایگاههای نظامی آمریکا وجود دارد.عمان و آمریکا در سال 2000 درباره یک توافق نامه 10 ساله مذاکره کردند که امکان دسترسی آمریکا به سه میدان هوایی عمان را فراهم می کند.

چهار کشور دیگر هم همگی دریافت کنندگان کمک آمریکا هستند. افغانستان و عراق این دو همسایه ایران هم مورد حمله و اشغالگری آمریکا قرارگرفتند و پلکستان همسایه دیگر ایران هم یک قدرت هسته ای و یکی از هم پیمانان آمریکا در جنگ علیه تروریسم است . اسرائیل این دیگر قدرت هسته ای و هم پیمان آمریکا در فاصله ای دورتر از ایران قرار دارد.

به عقیده دایر، تقریبا ایران از طریق نیروهای هوایی، زمینی و دریایی قدرتمند ترین ارتش جهان محاصره شده است. ایران هرگز آمریکا را تهدید نکرده و تا کنون به هیچ کشور دیگری حمله نکرده است. آیت الله " علی خامنه ای" رهبر ایران هم متعهد شده که هیچ سلاح هسته ای در ایران وجود نخواهد داشت و اینکه ایران هیچ جنگی را آغاز نخواهد کرد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : از سوی دیگر،این اعتراف وجود دارد که جنگ پیشگیرانه نیز هم اکنون گزینه ای در راهبرد سیاسی- نظامی آمریکا باشد. وقتی که هم به عراق حمله کردیم، این راهبرد را به شکلی قاطعانه نشان دادیم. عراقی که هرگز به ما آسیبی وارد نکرد و برای آسیب وارد کردن به ما آماده نمی شد و حتی ما را تهدید به وارد کردن این آسیب هم نکرده بود. در نتیجه ما جنگی را آغاز کردیم که تا کنون دست کم 150 هزار را به کشتن داده و 4 میلیون نفر را به مهاجرت وادار کرده است.

نویسنده به نقل از " نورنبرگ تریبونال" با هشدار درباره هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران و غیرقابل توجیه بودن این اقدام خاطر نشان کرده است: حمله به کشوری که حمله کننده را تهدید نکرده، تجاوز و یک جنایت فوق بین المللی است.

به گزارش مهر، در پایان این مطلب آمده است: به نظر می رسد که بوش از همان راهبردی استفاده می کند که در سالهای 2002 و 2003 به خوبی کارساز افتاد؛ تکرار همان دروغها تا اکثر آمریکاییها آن را باور کنند.همچنین به نظر می رسد که بوش شرط بندی می کند مبنی بر اینکه ما برای پذیرش دروغها و تایید یک جنگ دیگر یا خیلی بی تفاوت هستیم یا خیلی احمق. متاسفانه بر مبنای تجربه گذشته او، ممکن است که این شرط بندی بدی نباشد.