مجلس طرح تخصیص اعتبار به معلولان و زنان سرپرست خانوار را اصلاح کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامیس در جلسه علنی امروز مصوبه خود در مورد تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود را بررسی و آن را اصلاح کردند.

نمایندگان در بررسی این مصوبه به جهت رفع ایراد شورای نگهبان به پیشنهاد حسن سبحانی نماینده دامغان رای مثبت دادند که بر اساس آن عنوان این طرح به طرح "افزایش پوشش توانبخشی و حمایت معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور" تغییر یافت.

همچنین بر اساس پیشنهاد حسن سبحانی، ماده واحده این طرح نیز تغییر یافت که به موجب آن شرکت ملی نفت ایران موظف شد به منظور گسترش پوشش خدمات توان بخشی و حمایتی از یکصد هزار نفر از معلولان و 30 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در زمستان سال 1386 مبلغ 300 میلیارد ریال در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد.

اقدام شرکت ملی نفت ایران در راستای اجرای ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

همچنین سازمان بهزیستی موظف شد گزارش عملکرد این ماده واحده را به کمیسیون های اجتماعی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم نماید.

پیشنهاد فوق با 116 رای موافق، 48 رای مخالف مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.

عنوان این طرح که دو فوریت آن 17 دی ماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی بود که به موجب ماده واحده آن دولت مکلف شد از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی و منابع مالی حاصل از صرفه جویی سهمیه بندی بنزین مبلغ 3 هزار و 500 میلیارد ریال جهت تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار و بی سرپرست در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد.