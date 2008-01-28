مشرف برای حفظ قدرت به ائتلاف با غرب روی آورده است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال"فیض علی چیشتی" ژنرال بازنشسته مخالف مشرف در پاکستان گفت از اینکه مشرف به قصد ایجاد وجهه برای خود در سطح بین المللی ترورهای اخیر را طراحی کرده باشد،تعجب نخواهد کرد.

رئیس بانفوذ ترین جامعه بازنشستگان ارتش پاکستان،هفته گذشته،نامه تند سرگشاده ای با امضاء صد تن از افسران ارشد منتشر کرد که در آن از مشرف خواسته بودند از قدرت کناره گیری کند.

سپهبد سابق ارتش پاکستان با ابراز نگرانی از روابط غرب و مشرف گفت : مشرف برای حفظ قدرت خود درحال ایجاد اتحاد با غرب و آمریکاست.

"چیشتی" افزود: بیشتر پاکستانی ها احساس می کنند، مشرف برای حفظ قدرت خود بر خلاف قانون اساسی عمل می کند.

سپهبد سابق ارتش پاکستان،با رد تبلیغات غرب درباره لزوم در قدرت ماندن مشرف برای حفاظت از تسلیحات هسته ای پاکستان،آن را وظیفه ارتش دانست.