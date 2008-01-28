320 میلیون ریال بودجه به بخش فرهنگی دانشگاه پیام نور نیشابور اختصاص یافته است

دکتر صاحبعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: بودجه فرهنگی این دانشگاه امسال 320 میلیون ریال است که تا کنون نیمی ازاین مبلغ هزینه شده است و ما اصرار داریم تا پایان سال، باقی مانده بودجه در همین راستا، برای امورفرهنگی دانشجویان هزینه شود.

رئیس دانشگاه پیام نور نیشابور گفت: انتقاد دانشجویان از پیام نور سیاسی کاری نباشد و تشکلهای دانشجویی برای اجرای برنامه هایشان می توانند در خواست اعتبار کنند.

وی با تقدیر از خدمات فرهنگی بسیج دانشجویی، خاطر نشان کرد: از هر تشکلی که دارای برنامه مدونی باشند نیز حمایت می کنیم.

اکبری اظهار داشت: بودجه فرهنگی دانشگاه مشخص است و ما طبق قوانین موجود از برنامه های دانشجویان و نشریاتشان حمایت می کنیم.

وی علت برخی تغییرات در زمان و مکان برگزاری کلاس ها را کمبود هیئت علمی تمام وقت دانست و اظهار امیدواری کرد دراین رابطه، ردیف های خاص در بودجه سال جاری دانشگاه پیام نور برای کلیه مراکز و واحدها در نظر گرفته شود.

اکبری با اشاره به اینکه در دانشگاه پیام نور با 24 رشته، یک نفر کارمند به همراه دو نفر کار آموز، کار برنامه ریزی آموزشی را انجام می دهد، گفت: این در حالی است که در سایر دانشگاه های غیر پیام نور، برای هر رشته یک مدیر و یک کارشناس، کار برنامه ریزی رشته را انجام می دهند که با این اوصاف ما 48 نفر نیرو لازم داریم.

وی ادامه داد: استاندارد پیام نور، وجود یک کارمند به ازای هر 100 نفر دانشجو است که با وجود بیش از پنج هزار نفر دانشجو هم اکنون 30 نفر کارمند داریم که فشار مضاعفی بر کارمندان تحمیل می شود و باید هر کارمند چند مسئولیت داشته باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور در خصوص توسعه فضای این دانشگاه اظهار داشت: کل زمین موجود 13 هزارمتر مربع است که 2500 متر آن زیر بنا و بقیه به فضای سبز اختصاص یافته است و زمین دیگری برای توسعه ندارد که برای جبران این کمبود، دانشگاه دست یاری به سوی خیران دراز کرده که امید می رود با اقدام خیر خواهانه آنان این مشکل مرتفع شود.

اکبری افزود: یک مجموعه فرهنگی شامل نماز خانه، کتابخانه، سلف سرویس و چندین اتاق برای تشکل ها با اعتبار هزار و 200 میلیون ریالی مصوب شده است که به محض اختصاص زمین، کارساخت آن آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: ساخت یک سالن ورزشی از محل اعتبارات سفرریاست جمهوری در دانشگاه پیام نور نیشابور برعهده تربیت بدنی گذاشته شده است که با اجرای این طرح، فضای آموزشی و رفاهی دانشجویان از وضعیت بهتری برخوردار خواهد شد.