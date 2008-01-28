هشدار عمروموسی درباره انتخاب نشدن رئیس جمهور لبنان در 11 فوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عمرو موسی شب گذشته در یک کنفرانس خبری در قاهره اعلام کرد: توافق شده است که برای انتخاب میشل سلیمان نامزد ریاست جمهوری لبنان به عنوان رئیس جمهور در 11 فوریه، مشکلاتی بروز نکند.

موسی به اقداماتی که در صورت انتخاب نشدن سلیمان در 11 فوریه اتخاذ خواهد کرد، اشاره ای نکرد.

دبیرکل اتحادیه عرب خاطرنشان کرد: تنها مشکل کنونی گروههای لبنانی، اختلاف درباره تعداد کرسیهای پارلمان در دولت وحدت ملی است.

وی تصریح کرد که به وزیران امور خارجه اتحادیه عرب ابلاغ کرده است: نظر جناح اکثریت پارلمان لبنان مبنی بر دستیابی به حد نصاب نصف به علاوه یک و نیز جناح مخالفان دولت سنیوره مبنی بر دستیابی به یک سوم تضمینی محقق نخواهد شد.

موسی در ادامه گفت که بازگشتش به لبنان برای حل بحران این کشور نیازمند این است که طرفهای منطقه ای درباره تعداد کرسیهای پارلمان در دولت وحدت ملی با هم پیمانان خود رایزنی کنند تا این بحران که تاکنون ادامه دارد، حل و فصل شود.

لازم به ذکر است وزیران امور خارجه اتحادیه عرب شب گذشته در پایان نشست هفت ساعته خود در بیانیه ای خواستار انتخاب فوری میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری لبنان شدند.

به گزارش مهر،اتحادیه عرب شنبه 15 دی با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

موسی پس از ارائه این طرح برای رایزنی با مقامهای لبنانی درباره این طرح دو بار به بیروت سفر کرد، اما پس از پایان سفر دوم خود اعلام کرد که حل بحران لبنان به فعالیت بسیار نیاز دارد.

در طرح کاری اتحادیه عرب، ایده اختصاص 13 وزیر به جناح اکثریت، 10 وزیر به مخالفان و 7 وزیر به رئیس جمهوری مطرح شده است.

مخالفان سنیوره با این ایده مخالفند و خواستار دستیابی به یک سوم تضمینی در دولت (10+10+10) هستند.