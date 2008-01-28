نیروهای مسلح در مسائل جناحی سیاسی دخالت نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ مسعود جزایری امروز در ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ضمن تأکید بر اینکه نیروهای مسلح به جهت آموزه های خویش نمی توانند در احزاب و گروهها و سازمان های سیاسی دخالت داشته باشند، خاطر نشان کرد: به طور قطع نیروهای مسلح به دنبال بصیرت و آگاهی سیاسی هستند و تلاشهای گوناگونی را در این زمینه انجام می دهد اما متأسفانه برخی به گونه ای القاء می کنند که این بصیرت سیاسی به مفهوم دخالت در گروهها و جناحهای سیاسی تلقی می شود.

سردار جزایری با اشاره به گستردگی نیروهای مسلح ایران نسبت به دیگر کشورها، تصریح کرد: نیروهای مسلح در مسائل سیاسی به مفهوم شناخت و آگاهی حضور جدی دارند و در مسائل جناحی دخالت نکرده و نمی کنند.

وی با بیان اینکه عرصه انتخابات باید عرصه ای پر نشاط باشد، تأکید کرد: دخالت نیروهای مسلح در انتخابات منع قانونی دارد و نیازی به این دخالت نیست و دستگاه های مختلف وظایف قانونی خود در این رابطه انجام می دهند و نیروهای مسلح مانند آحاد مردم نظرات خود را در برگه های آرا بروز خواهند داد.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر حضور قدرتمند و همه جانبه نیروهای مسلح به عنوان عامل اصلی بازدارندگی در برابر هر تهاجم خارجی، تصریح کرد: نیروهای مسلح همواره حامی دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند و آمادگی دارند در برابر هر اقدام احتمالی دشمنان ایران مقاومت کنند.

وی یکپارچگی نیروهای مسلح با مردم را به عنوان عنصری کلیدی خواند و افزود: مجموعه نظام و نیروهای مسلح برای این عامل حساب ویژه ای باز کرده است به طوری که وجود خود و پایه های اصلی خود را خارج از دایره مردم متصور نیستند.

سردار جزایری حضور در صحنه های مختلف اجتماعی نیروهای مسلح را از جمله مواردی برشمرد که همواره این نیروها به ویژه بسیج در قالب فعالیت های سازندگی، بازساری و... آن را پیگیری می کنند.

مسئول کمیته نیروهای مسلح ستاد مرکزی دهه فجر با بیان اینکه انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که از لحاظ خارجی ، در یک نظام دو قطبی بین المللی، ایران درجرگه کشورهای وابسته به غرب و آمریکا قرار داشت، تأکید کرد: وابستگی رژیم حاکم ایران به آمریکا به حدی بود که از ایران به عنوان ژاندارم منطقه نام برده می شد. بطوریکه آمریکا برخی تحرکات سرکوب گرانه خود نسبت به سایر کشورهای منطقه را از طریق دولت وقت ایران انجام می داد.

سردار جزایری افزود: انحطاط فکری و سیاسی رژیم پهلوی به حدی بود که ایران یکی از دوستان و هم پیمانان نزدیک رژیم غاصب صهیونیستی به شمار می آمد و کشور ایران به واسطه رژیم وابسته و سرسپرده پهلوی آنچنان در چنبره قدرت های بزرگ گرفتار آمده بود که کلا مشروعیت خود را ناشی از رضایتمندی غربی ها می دانست.

وی با اشاره به تلاش رژیم شاه برای دین زدایی و فرهنگ زدایی از جامعه دین دار ایران و جایگزینی فرهنگ وارداتی بجای فرهنگ اصیل اسلامی و ایران، خاطر نشان کرد: این رژیم با هر صدای مخالف به شدت برخورد می کرد بطوریکه آوازه حکومت پلیس و خفقان رژیم شاه، زبان زد سایر جوامع و کشورها شده بود و این درحالی بود که اقتصاد ، کشاورزی ، صنعت ، معیشت مردم، مراکز علمی و... از ناهنجاریهای فوق العاده در رنج بود.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر حضور و مبارزه اقشار مردم و روحانیت به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در مقابل رژیم پهلوی، روش خاص حضرت امام(ره) را در مبارزه با آمریکا، اسرائیل و رژیم شاه به عنوان الگویی جدید خواند و افزود: به دنبال سالهای اوج تظاهرات و راهپیمائیها و بروز و ظهور خواسته های انقلابی مردم در سالهای 56 و 57 سرانجام امام در 12 بهمن سال 57 قدم به خاک میهن گذاشت و بعد از آن طی یک دوره 10 روزه طوفانی همراه با تدابیر عالیه امام و هدایت های الهی یکی از بزرگترین طاغوت های عصر فرو ریخت و مرحله اول پیروزی انقلاب اسلامی و برقرای نظام جمهوری اسلامی ایران به بار نشست .

رئیس کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه فجر، با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز در کنار مردم وسایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی هر ساله تلاش می کند در این بزرگداشت سهمی داشته باشد به تشریح ویژه برنامه های این کمیته در ایام گرامیداشت یروزی انقلاب اسلامی پرداخت.

سردار جزایری گلباران هوایی مسیر حرکت امام خمینی (ره)توسط 32 فروند بالگرد، رژه 1000 موتور سوار در تهران از فرودگاه مهر آباد تا مرقد حضرت امام راحل و همزمان با آن در 380 شهر کشور، به صدا در آوردن بوق شناورهای مستقر در آب های خزر و خلیج فارس در ساعت 33/9 روز جمعه 12 بهمن همزمان با ساعت ورود امام (ره) به میهن، تجدید میثاق 200 نفر از ورزشکاران و قهرمانان بسیج با آرمانهای حضرت امام (ره) در حسینه جماران را از عمده ترین ویژه برنامه های نخستین روز دهه فجر اعلام کرد.

رئیس کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه فجر، برگزاری مسابقات قرائت قرآن و حفظ قرآن و اذان کارکنان نیروهای مسلح در سراسر کشور، تجلیل ازحافظان قرآن کریم نیروهای مسلح، برگزاری مسابقات ورزشی مختلف از جمله جام دهه فجر و سیزم ( ارتش های جهان ) در نیروهای مسلح و بسیج، همایش دوچرخه سواری در 400 شهر توسط بسیج و با همکاری فدراسیون دوچرخه سواری، برگزاری همایش هنرمندان بسیجی در 31 استان و شهرستان در 16 بهمن، دیدار و تجدید بیعت کارکنان نیروی هوایی ارتش و سایر فرماندهان و مسئولان با مقام معظم رهبری در 19 بهمن، ارائه خدمات پزشکی سرپائی رایگان و درمان با تخفیف ویژه به مراجعین در برخی از درمانگاهها و مراکز بهداشتی در طول ایام دهه فجر،آغاز اعزام کاروان های راهیان نور،غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا بهشت زهرا (س) در تهران و دیگر گلزارهای شهدای سراسر کشور توسط کارکنان نیروهای مسلح و بسیج در روز 18 بهمن را از جمله برنامه های ایام دهه فجر برشمرد.

همچنین در این ایام، برخی از فرآورده های دفاعی معرفی و برخی پروژه های جدید هوایی ، دریائی و زمینی شامل طراحی و ساخت و تولید افتتاح می شود.

انجام مراسم پرش چتربازان در روز 22 بهمن با شرکت چتربازان ارتش ، سپاه و سازمان هوانوردی کشور، اجرای برنامه گروههای رزم نوار در مسیر راهپیمایی 22 بهمن، اجرای سرود 22000 نفره از اهم برنامه های پایانی کمیته نیروهای مسلح ستاد مرکزی دهه فجر در 22 بهمن اعلام شد.