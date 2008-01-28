اختصاص 40 درصد ظرفیت پذیرش 8 رشته علوم پزشکی به داوطلبان بومی

دکتر نادر ممتازمنش - مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از تصویب نهایی این طرح در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، حدود 40 درصد کل ظرفیت دوره های روزانه علوم پزشکی به پذیرش در این رشته ها اختصاص می یابد.

وی یاد آور شد: برای تعیین ظرفیت پذیرش در 8 رشته پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها و فوریت های پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی جمعیت دانش آموزان علوم تجربی داوطلب کنکور در هر استان و در کل کشور محاسبه شده است.

ممتازمنش اضافه کرد: هم اکنون5/54 درصد ظرفیت کل پذیرش دوره های روزانه 29 رشته علوم پزشکی در آزمون سراسری سال گذشته به این 8 رشته اختصاص داشته است که این درصد ملاک تعیین ظرفیت در کنکور سال آینده است.

وی گفت: برای تعیین ظرفیت پذیرش، میزان ظرفیت پذیرش بر تعداد جمعیت استانی تقسیم شده است و به این ترتیب ظرفیت پذیرش دانشجوی بومی هر استان در رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها و فوریت های پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدست آمده است.

ممتازمنش گفت: بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت برای طرح بومی گزینی در این 8 رشته برای کنکور سراسری سال آینده، 80 درصد ظرفیت پذیرش به صورت بومی و 20 درصد به صورت غیر بومی تعیین شده است.

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تلاش شده است که در تعیین ظرفیت پذیرش به صورت بومی به میانگین کشوری نزدیک شویم و در صورتیکه میانگین کشوری در یک استان کسب نشد، چند استان به صورت یک مجموعه در نظر گرفته می شوند.

وی افزود: به عنوان نمونه اگر ظرفیت پذیرش دانشجوی بومی در استان تهران کم باشد با استانی مانند سمنان که ظرفیت بیشتری را داراست به صورت یک مجموعه در نظر گرفته می شود. به این ترتیب سعی می شود که میانگین به گونه ای در نظر گرفته شود که شانس قبولی دیپلمه های هر استان با استانهای دیگر برابر باشد و عدالت برقرار شود.