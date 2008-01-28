اصلاح بودجه 87 حق طبیعی نمایندگان مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر منصور برقعی در حاشیه نخستین نشست روسای مراکز آمار کشورهای منطقه اکو در جمع خبرنگاران در مورد لایحه بودجه سال آینده گفت: اصلاح لایحه بودجه حق طبیعی نمایندگان مجلس است و دولت در تدوین لایحه بودجه در محدوده اختیارات خود عمل می کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در خصوص احتمال برخی اصلاحات در لایحه بودجه اظهارداشت: تصور نمی کنم در طول 10 سال اخیر عین لایحه تقدیمی به مجلس به تصویب نمایندگان برسد که این امر کاملا طبیعی است.

وی با بیان این که دولت براساس قانون اساسی مکلف و موظف به ارایه لایحه بودجه 87 است، افزود: بررسی لایحه بودجه نیز در شان و صلاحیت نمایندگان مجلس است و مرزها و چارچوبهای این موضوع توسط قانون اساسی مشخص شده است.

برقعی با تاکید بر اینکه همه ما بر اساس قانون اساسی در محدوده صلاحیتهای خود حرکت کرده ایم، تصریح کرد: همانگونه که به حق خودمان احترام می گذاریم، حقوق سایر قوا نیز برای ما محترم است.

وی به آغاز بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس اشاره کرد و بیان داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته لایحه بودجه باید در ظرف دو هفته در این کمیسیون بررسی شده و برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در خصوص اولین نشست روسای مراکز آماری کشورهای عضو اکو در تهران نیز اظهارداشت: برگزاری چنین نشستها و برنامه های مشترک درسطح منطقه منجر به توسعه فعالیتهای اقتصادی با اتکا به این برنامه ریزی ها می شود.

وی هدف اصلی از برگزاری این نشست را مقدمات برنامه ریزی یکپارچه و منطقه ای اقتصادی ذکر و اظهار امیدواری کرد که در این نشست به نتایج خوبی در زمینه استانداردهای مشترک، ایجاد وحدت رویه، نظام مشترک تولید داده های آماری و مبادله آن با یکدیگر دست یابیم.

برقعی گفت: این امکان نیز برای ایران وجود دارد که نقش جدی در هماهنگ سازی ها میان اعضای سازمان اکو ایجاد کند.