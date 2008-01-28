نگاه ملی به دانشگاه را استانی نکنید

دکتر سید سلمان نورآذر خشکناب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "احکام روسای دانشگاهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح می شود و تایید نهایی آن توسط شخص رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد."

رئیس دانشگاه تفرش ادامه داد: "همچنین دانشگاهها یک مقام و استقلال و حرمت و قداست خاصی دارند و به خاطر حساسیتی که در دانشگاهها وجود دارد با ارگانهای دولتی دیگر متفاوت هستند بنابراین موافق نیستیم که دانشگاه اعتبار عمرانی خود را از استانداری دریافت کند."

وی با اشاره به اجلاس اخیر روسای دانشگاهها در مجموعه تحقیقاتی عصر انقلاب گفت: "روسای دانشگاهها چندان میلی به این قضیه که توزیع اعتبارات تملک دارایی دانشگاهها توسط استانداری ها صورت گیرد ندارند ولی نتیجه گیری شد که این موضوع تجربه شود."

نورآذر خشکناب با اشاره به روزهای سرد و برفی که به تعطیلی دانشگاهها و تعویق امتحانات در برخی دانشگاههای کشور انجامید، گفت: "استاندار بدون هماهنگی قبلی به دانشگاه اعلام می کرد که دانشگاه تعطیل است. این در حالی است که دانشگاه آمادگی برگزاری امتحان را دارد."

رئیس دانشگاه تفرش ادامه داد: "رئیس دانشگاه بر حسب شرایط دانشگاه در هیئت رئیسه تصمیماتی را اخذ می کند این در حالی است که استاندار اصلا آن طور که باید شرایط دانشگاه را نمی شناسد."