قم میزبان مسابقات فوتسال جام فجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در نظر دارد مسابقات فوتبال گرامیداشت ایام دهه فجر را اواخرماه جاری برگزار کند و به همین منظور شهر اصفهان به عنوان میزبان این دوره از رقابت ها انتخاب شده بود.

اما با توجه به تداخل زمان برگزاری این رقابت ها با مسابقات هندبال قهرمانی آسیا ( که از تاریخ بیست و هفتم بهمن ماه تا هفتم اسنفدماه در شهر اصفهان برگزار خواهد شد) کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال محل برگزاری این رقابت ها را تغییر داد.

بر این اساس شهر قم به عنوان میزبان جدید مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه فجر انتخاب شد که طی آن چهار تیم ارم کیش قم، تیم فوتسال امید ایران و تیم های ملی فوتسال قرقیزستان و ازبکستان از تاریخ بیست و هفتم بهمن ماه به مدت دو روز در سالن شهید حیدریان این شهر به مصاف هم خواهند رفت.