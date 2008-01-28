آرسنال به دنبال جذب دروازه بان هلندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورت، ولتویزن یکی از بهترین دروازه بانان حال حاضر فوتبال اروپاست و پیش از این، خود را به عنوان دروازه بان نخست ویتس آرنهم معرفی کرده است. این دروازه بان 21 ساله پیش از کریسمس قرارداد خود را با تیم هلندی تا سال 2011 تمدید کرده تا وفاداری خود را به تیمش نشان دهد.

دروازه بان جوان تیم ویتس آرنهم پیش از این از سوی تیم فاینورد مورد توجه واقع شده اما در دیدار تیم های ویتس آرنهم و آژاکس که به تساوی 2 بر 2 انجامید، نظر مسئولان باشگاه آرسنال را هم به خود جلب کرد. از آنجا که ینس لمن پیش از این عنوان کرده در پایان این فصل از رقابت ها از جمع توپچی ها جدا می شود، آرسنال در پی استخدام دروازه بان جدیدی است.

مارتن استکلنبرگ دروازه بان شماره یک آژاکس هم که یکی از بهترین های تیمش در دیدار با ویست آرنهم بود، پس از این بازی مورد توجه تیم آرسنال قرار گرفت اما با وجود ابراز تمایل سرخپوشان لندنی حضور در این تیم را منتفی خواند.