ترویج فرهنگ وقف کاهش فقر را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام هاشمی صبح امروز در مراسم معارفه معاون جدید اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه باید موقوفات را در جامعه احیا کنیم گفت: اگر این موضوع در جامعه تحقق یابد بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی از بین می‌رود.



وی افزود: افراد خیر و متدین زیادی در جامعه وجود دارند که باید این افراد شناسایی شده وموقوفات آن‌ها در اختیار مردم قرار گیرد.



حجت الاسلام هاشمی تصریح کرد: وقف می‌تواند انسان‌های نیازمند را در جامعه غنی کند و مشکلات مالی آن‌ها را از بین ببرد.



در ادامه این مراسم‌ معاون جدید اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم طی سخنان کوتاهی گفت: مهمترین کار در جامعه احیا ونگهداری موقوفات است که باید نسبت به اجرای آن تلاش کنیم.



محمد صادق شهریاری ادامه داد: جلب اعتماد واقفین از دیگر برنامه‌های اوقاف می‌باشد که می‌تواند در گسترش مسائل وقف موثر باشد.



در پایان این مراسم محمد صادق شهریاری به عنوان معاون جدید اداره کل اوقاف وامور خیریه استان قم معرفی گردید و از زحمات ایرج شکریان تقدیر شد.



محمد صادق شهریاری پیش از این معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان بوده است.

